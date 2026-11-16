Stark Future bëhet unicorn-i i parë evropian i motoçikletave elektrike, mbledh mbi 150 milionë euro
Kompania me bazë në Barcelonë u vlerësua 1.2 miliardë euro përpara investimit dhe planifikon zgjerim në kategori më të mëdha motoçikletash, ndërsa pret të ardhura rreth 150 milionë euro këtë vit.
Stark Future është bërë kompania e parë e motoçikletave elektrike në Europë që arrin statusin e unicorn-it, pasi ka mbledhur të paktën 150 milionë euro kapital dhe tani planifikon të zgjerohet në kategori më të mëdha motoçikletash, i tha themeluesi i saj Reuters-it.
Raundi i financimit u udhëhoq nga Highland Europe, së bashku me 1GT të Morgan Stanley Investment Management dhe Axon Partners Group, mbi një vlerësim prej 1.2 miliardë eurosh përpara investimit. Sipas themeluesit, një mbyllje e dytë e mundshme mund ta rrisë edhe më tej shumën e mbledhur. Vlerësimi shënon një rritje prej 60 për qind krahasuar me raundin e mëparshëm të shtatorit 2025, kur kompania vlerësohej 750 milionë euro; unicorn quhet një startup privat me vlerë mbi 1 miliard dollarë.
Anton Wass, themelues dhe drejtor ekzekutiv i kompanisë me bazë në Barcelonë, e cila e bëri emrin në garat Enduro, tha se Stark pret të ardhura rreth 150 milionë euro këtë vit, një rritje prej 30 për qind nga 115 milionë eurot e vitit 2025, dhe pret të jetë pozitive edhe në bazën e fitimit përpara interesave dhe taksave. “Arsyeja pse jemi fitimprurës është se kemi marzhe bruto të forta, sepse e zotërojmë vetë të gjithë pronësinë intelektuale. Kemi një zinxhir vlere vërtet shumë të shkurtër”, tha ai.
Wass tha se kompania ka marrë oferta për blerje, por nuk është e interesuar të shitet; ai shpreson që ky financim të jetë raundi i fundit privat përpara një listimi të mundshëm në bursë, i cili megjithatë mbetet ende “një çift vitesh larg”.
Rritja e ka ndihmuar Stark të zërë 5 për qind të tregut prej 3 miliardë eurosh për Motocross, Enduro dhe Supermoto, dhe fondet e reja do të përdoren për zgjerim në tregje me vlerë 90 miliardë euro, me synim 10 deri në 30 për qind pjesë tregu. Ecuria e Stark bie në kontrast me vështirësitë e sektorit, ku LiveWire, e mbështetur nga Harley-Davidson, tha muajin e kaluar se ka dyshime thelbësore për aftësinë e saj për të vazhduar aktivitetin.
Ndërsa vendet përgatiten për javën e dytë të negociatave në samitin e klimës COP31 në Turqi, me elektrifikimin më të shpejtë në krye të agjendës, Wass tha se mbështetja qeveritare nuk është e nevojshme, por veprimi mund ta përshpejtojë tranzicionin: “Taksat më të larta për produktet e paqëndrueshme dhe taksat më të ulëta për ato të qëndrueshme janë rruga më e mirë përpara”, tha ai, duke shtuar se “duhet t’i ndërtojmë bizneset duke mos pritur asnjë ndihmë”.
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