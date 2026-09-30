Dita e 122-të e protestës në Tiranë, kërkohet qeveri teknike
Protesta kundër qeverisë dhe klasës politike në Tiranë ka hyrë në ditën e 122-të, me qytetarë që u mblodhën fillimisht në Sheshin “Skënderbej” dhe më pas marshuan drejt Kryeministrisë.
Protestuesit vijuan tubimin para godinës së Kryeministrisë, ku u mbajtën fjalime dhe u përsëritën thirrjet kundër qeverisë.
Në fokus të protestës janë kërkesat për dorëheqjen e qeverisë, ndryshime politike dhe krijimin e një qeverie teknike tranzitore.
Tubimet kanë vijuar prej 122 ditësh, ndërsa organizatorët deklarojnë se do të vijojnë protestat deri në përmbushjen e kërkesave të tyre.
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