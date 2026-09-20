Panathinaikos fiton minimalisht në Kalamata: vendos goli i Tetteh në minutën e 33-të
Andrews Tetteh vendosi fitoren 1-0 të Panathinaikosit në Dimotiko Stadio Paralias, përballë një Kalamate këmbëngulëse në fund.
Panathinaikos ka marrë një fitore të rëndësishme 1-0 në transfertën ndaj Kalamatas, të dielën në mbrëmje, në ndeshjen e vlefshme për javën e pestë të Super Ligës së Greqisë. Goli i vetëm i takimit u shënua në minutën e 33-të nga Andrews Tetteh, i cili vendosi përfundimisht fatin e ndeshjes në Dimotiko Stadio Paralias.
Panathinaikos kontrolloi lojën në pjesën më të madhe të takimit, duke mbajtur 62% të posedimit të topit dhe duke mos e lejuar Kalamatan të krijojë rrezikshmëri serioze në pjesën e parë. Goli i Tetteh erdhi pas një aksioni të mirëorganizuar në sulm, duke shpërblyer dominimin e mysafirëve në fushë.
Në pjesën e dytë, Kalamata u hodh në sulm në kërkim të barazimit dhe krijoi shanse të mira në minutat e fundit të takimit. Cataldi dhe Kurminowski patën rastet më të qarta për vendasit, por gjuajtjet e tyre u ndalën nga portieri mysafir, i cili mbajti të paprekur portën e Panathinaikosit deri në fund.
Me bilbinin final të gjyqtarit, Panathinaikos mori tre pikët e arta dhe vazhdoi ecjen pozitive në kampionat, ndërsa Kalamata mbeti me duar bosh pavarësisht përpjekjeve të mëdha në fundin e ndeshjes.
Burimi: Sportradar
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