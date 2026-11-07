SoftBank dhe ABB shqyrtojnë ndarjen e biznesit kinez për të shpëtuar marrëveshjen 5.4 miliardë dollarë për robotikën
Pas bllokimit nga Pekini, dy kompanitë po vlerësojnë një entitet të veçantë për Kinën, ndërsa ABB shqyrton edhe shitjen te një blerës tjetër për 2 deri në 3 miliardë dollarë
SoftBank i Japonisë dhe grupi zviceran i inxhinierisë ABB po shqyrtojnë ndarjen e elementit kinez të marrëveshjes 5.4 miliardë dollarë për robotikën, e cila u bllokua në fillim të kësaj jave nga Pekini, siç njofton Reuters, duke cituar Bloomberg News dhe persona të njohur me çështjen, në një raportim të së shtunës. Një ndarje e tillë do të nënkuptonte krijimin e një entiteti të veçantë për biznesin në Kinë, me pronësi të ndryshme.
Sipas raportimit, ABB po shqyrton edhe opsione të tjera, përfshirë gjetjen e një blerësi tjetër për biznesin, i cili potencialisht mund të vlerësohet nga 2 deri në 3 miliardë dollarë. SoftBank nuk iu përgjigj kërkesave për koment jashtë orarit të punës, ndërsa ABB refuzoi të komentojë, sipas të njëjtit raportim.
Kjo është marrëveshja e dytë e bllokuar nga Kina këtë vit, pasi Meta u urdhërua në prill të anulojë blerjen e saj prej më shumë se 2 miliardë dollarësh të startup-it të inteligjencës artificiale Manus, në një kohë kur Pekini po shtrëngon kontrollin mbi investimet e huaja që përfshijnë teknologji të avancuara.
Kina është tregu më i madh i ABB-së për robotikën dhe përbën rreth 30% të biznesit të saj të robotikës. ABB operon rreth 30 kompani lokale në Kinë, me rreth 15,000 punonjës në gati 130 qytete, çka tregon peshën e madhe që ka tregu kinez për grupin zviceran dhe rëndësinë e gjetjes së një zgjidhjeje për marrëveshjen e bllokuar.
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