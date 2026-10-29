Shtabi i Përgjithshëm: 191 përplasje në front që nga fillimi i ditës, betejat më të ashpra në drejtimet e Kostjantynivkës dhe Pokrovskut
Sipas raportit të mbrëmjes së Shtabit të Përgjithshëm, Rusia kreu 51 sulme ajrore me 170 bomba të drejtuara, përdori 6.174 dronë kamikazë dhe 1.768 granatime; në drejtimin e Pokrovskut u eliminuan 40 ushtarë rusë.
Që nga fillimi i ditës së enjte në front ndodhën 191 përplasje luftarake mes mbrojtësve ukrainas dhe forcave ruse, sipas raportit operativ të mbrëmjes së Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Ukrainës, të dhëna ora 22:00, siç njofton Kurs duke iu referuar Shtabit të Përgjithshëm.
Gjatë ditës forcat ruse kryen 51 sulme ajrore, duke hedhur 170 bomba ajrore të drejtuara; përveç kësaj, armiku përdori 6.174 dronë kamikazë dhe kreu 1.768 granatime ndaj pozicioneve ukrainase dhe vendbanimeve.
Aktiviteti më i lartë u regjistrua në drejtimin e Kostjantynivkës, ku ushtarët ukrainas zmbrapsën 23 sulme në zonën e Kostjantynivkës dhe drejt Oleksijevo-Druzhkivkës, Novoselivkës, Dovha Ballkës, Druzhkivkës e vendbanimeve të tjera. Në drejtimin e Pokrovskut ushtria ruse kreu 18 sulme pranë Dobropillisë, Novyi Donbasit, Rodynskes, Myrnes, Serhiivkës dhe Molodetskes; një përplasje vazhdonte ende në orën 22:00.
Sipas të dhënave paraprake të Shtabit të Përgjithshëm, në drejtimin e Pokrovskut forcat ukrainase eliminuan 40 ushtarakë rusë dhe plagosën 10 të tjerë; u shkatërruan nëntë automjete, një depo municioni dhe 23 strehime të armikut, si dhe u shkatërruan ose u neutralizuan 231 dronë rusë të llojeve të ndryshme.
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