Zelensky: Ukraina kreu dy goditje me raketa, u shkatërruan dy Su-34 rusë dhe u godit një lëshues “Iskander”
Presidenti Volodymyr Zelensky njoftoi në fjalimin e mbrëmjes se forcat ukrainase kryen dy goditje me raketa ndaj objektivave ruse: përveç dy avionëve Su-34 të shkatërruar në aeroportin "Marinovka", u godit edhe një lëshues i sistemit raketor "Iskander".
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, njoftoi të enjten në mbrëmje se forcat ukrainase kryen dy goditje me raketa ndaj objektivave ushtarake ruse, gjatë të cilave u shkatërruan dy avionë luftarakë-bombardues Su-34 dhe u godit një lëshues i sistemit raketor “Iskander”, siç njofton Dnepr News duke iu referuar deklaratës së presidentit.
“Sapo mora raportin. Kryem dy goditje me raketa, u shkatërruan dy Su-34 rusë, dhe u godit gjithashtu lëshuesi i ‘Iskanderit’. Ju falënderoj, djem, për rezultatin”, tha Zelensky në fjalimin e tij të mbrëmjes.
Më herët, Marina e Forcave të Armatosura të Ukrainës kishte sqaruar se dy avionët Su-34 u goditën në aeroportin “Marinovka” në rajonin e Volgogradit të Rusisë nga kompleksi raketor bregdetar “Neptun”.
Goditja ndaj lëshuesit të “Iskanderit” është një zhvillim i ri i operacionit të së enjtes, i njoftuar vetë nga presidenti ukrainas; sistemet “Iskander” përdoren nga Rusia për goditje balistike ndaj qyteteve dhe infrastrukturës ukrainase.
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