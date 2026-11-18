Ekskluzive/ Ultimatum i Karoglanit, trajneri vendos objektivin te Partizani
Trajneri i Partizanit, Mislav Karoglan, ka kërkuar me ngulm nga skuadra fitoren në ndeshjen e radhës ndaj Vllaznisë. Për “Demat”, kjo nuk është thjesht një përballje e radhës në kampionat, por një sfidë me peshë të veçantë, duke parë pozicionin që skuadra mban aktualisht në renditje.
Objektivi kryesor është i qartë. Tri pikët dhe largimi nga vendi i fundit. Situata në klasifikim e bën edhe më të rëndësishme këtë përballje për Partizanin. Të kuqtë kanë nevojë për një reagim të menjëhershëm dhe një rezultat pozitiv do t’u jepte mundësinë të ndryshonin pozicionin në tabelë. Në rast fitoreje ndaj Vllaznisë, Partizani do të parakalonte shkodranët dhe do të linte pas vendin e fundit, duke marrë frymë më lirshëm në një moment delikat të sezonit.
Për Karoglanin, sfida kërkon përqendrim maksimal dhe një tjetër qasje nga skuadra. Trajneri kroat kërkon që lojtarët të tregojnë karakter, sidomos në një ndeshje ku çdo pikë ka rëndësi të madhe. Një fitore do të ishte e vlefshme jo vetëm për renditjen, por edhe për moralin e grupit, pasi Partizani do të mund të niste një fazë të re të kampionatit me më shumë besim.
Nga ana tjetër, Vllaznia është një kundërshtar që e rrit edhe më shumë rëndësinë e kësaj përballjeje. Fakti që shkodranët janë një prej skuadrave që Partizani synon të lërë pas e kthen ndeshjen në një duel të drejtpërdrejtë për pozicionin në tabelë. Për këtë arsye, tri pikët do të kishin vlerë të dyfishtë për “Demat”. Partizani e di se një tjetër hap fals do ta komplikonte edhe më shumë situatën.
Në këtë moment, skuadra nuk kërkon vetëm një paraqitje të mirë, por rezultat konkret. Karoglan u ka kërkuar të tijve të jenë agresivë, të përqendruar dhe të luftojnë për fitoren deri në fund, pasi objektivi është që pas kësaj ndeshjeje të mos jenë më në fundin e renditjes. Nëse ia dalin të mposhtin Vllazninë, të kuqtë jo vetëm do të lënë shkodranët pas, por do të marrin edhe një shtysë të rëndësishme për ndeshjet e ardhshme.
Në kampionatin shqiptar, ku diferencat mes skuadrave mund të jenë të vogla, një fitore mund të ndryshojë ndjeshëm situatën në tabelë. Prandaj, për Partizanin kjo është një nga ato ndeshje ku rezultati merr rëndësi të jashtëzakonshme. Karoglan kërkon tri pikët, lojtarët kërkojnë reagimin dhe klubi kërkon të dalë nga fundi. Sfida me Vllazninë është shansi i parë për “Demat” që të nisin kthesën dhe të tregojnë se vendi i fundit është vetëm një pozicion i përkohshëm.
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