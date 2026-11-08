Hapet në Sidnei Powerhouse Parramatta, muzeu më i madh në Uellsin e Ri Jugor: mbi 26.000 vizitorë të regjistruar për fundjavën e parë
Institucioni i parë i madh kulturor shtetëror në Sidnein perëndimor hapi dyert të shtunën, më 7 nëntor, me pesë ekspozita hapëse, mbi 3.000 objekte dhe një festival 23-ditor.
Powerhouse Parramatta, muzeu më i madh i ndërtuar ndonjëherë në Uellsin e Ri Jugor dhe një nga institucionet e para të mëdha kulturore shtetërore në Sidnein perëndimor, hapi zyrtarisht dyert për publikun të shtunën, më 7 nëntor, në brigjet e lumit Parramatta, siç njofton Qeveria e Uellsit të Ri Jugor.
Interesi ishte i menjëhershëm: mbi 26.000 njerëz u regjistruan për fundjavën e hapjes, me hyrje falas, ndërsa u shitën edhe 6.500 bileta të tjera për aktivitetet me pagesë të festivalit hapës, që zgjat deri më 29 nëntor. 65% e aktiviteteve të programit hapës janë falas dhe të gjithë nën 16 vjeç hyjnë falas në të gjitha ekspozitat.
Muzeu hapet me mbi 3.000 objekte në pesë ekspozita, prej tyre mbi 1.600 nga koleksioni i Powerhouse, të zhvilluara me 85 partnerë ndërkombëtarë, kombëtarë dhe vendorë: “Task Eternal” për hapësirën dhe fluturimin, “The Mall” për qendrat tregtare dhe industrinë e Sidneit perëndimor, “The Dark”, një aventurë interaktive për fëmijë, “Overflow”, dokumentim i fuqishëm i vendeve ujore të popujve aborigjenë (First Nations), dhe instalacioni në zhvillim “The Turning” i artistes britanike Es Devlin. Sipas designboom, “The Turning” është ekspozita e parë e madhe australiane e Devlin-it, ndërsa artisti amerikan James Turrell merr pjesë në “Task Eternal” me instalacionin monumental të dritës “Shangri La (Over The Hump)” nga seria e tij Ganzfeld.
Ndërtesa, e projektuar nga studioja franko-japoneze Moreau Kusunoki së bashku me studion australiane Genton, shtrihet në më shumë se 18.000 metra katrorë hapësirë publike dhe ekspozimi dhe dallohet për ekzoskeletin e bardhë prej çeliku në formë rrjete, që lejon galeri të gjera pa kolona. Për ndërtimin e saj punuan 4.000 punëtorë, me mbi 2,7 milionë orë pune; tre të katërtat e fuqisë punëtore ishin nga Sidnei perëndimor dhe 329 milionë dollarë australianë shkuan për bizneset e zonës.
Kryeministri i Uellsit të Ri Jugor, Chris Minns, e quajti hapjen “një moment të madh për Sidnein perëndimor”, ndërsa drejtoresha e përkohshme ekzekutive e Powerhouse, Abbie Galvin, tha se nga sot ndërtesa është e mbushur me objekte, histori dhe njerëz që i japin jetë. Muzeu do të jetë i hapur shtatë ditë në javë; gjatë festivalit hapës, nga e enjtja në të diel, deri në orën 21:00, ndërsa nga e hëna në të mërkurë nga ora 10:00 deri në 17:00.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.