“Asnjë më shumë!”: sot në mesditë protestë qytetare në Shkup kundër vrasjeve të grave
Marshimi protestues nis sot në orën 12:00 nga parku “Žena Borec”, kalon pranë Kuvendit dhe Ministrisë së Drejtësisë dhe përfundon përpara Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës; organizatorët kërkojnë përgjegjësi për vrasjen e 17-vjeçares Biljana.
Protestë qytetare kundër vrasjeve të grave do të mbahet sot në mesditë në Shkup, siç njofton Umno. Tubimi nis në orën 12:00 në parkun “Žena Borec”, ndërsa marshimi do të vazhdojë pranë Kuvendit dhe Ministrisë së Drejtësisë dhe do të përfundojë përpara Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Protestën e organizon nisma joformale “Asnjë më shumë!”, e përbërë nga një grup aktivistësh, të cilët theksojnë se tubimi është qytetar dhe se përfaqësuesit partiakë, simbolet, flamujt dhe fjalimet partiake nuk janë të mirëpritur.
Shkak për protestën, sipas Umno, është vrasja e 17-vjeçares Biljana nga Bogdanci. “Biljana është një vajzë 17-vjeçare. Ajo denoncoi dhunë dhe kërcënime për jetën. U caktuan masa mbrojtëse. Sot ajo është e vdekur”, thonë aktivistët, duke renditur edhe emrat Ramajana, Rosica, Tankica, Ivana dhe Katja dhe duke pyetur sa emra të tjerë duhet të mësohen që institucionet të marrin përgjegjësinë e tyre.
Aktivistët thonë se pas çdo femicidi dëgjohen të njëjtat premtime, të njëjtat justifikime dhe të njëjtat komunikata institucionale, ndërsa gratë vazhdojnë të vriten. Ata theksojnë se nuk e pranojnë që mosveprimi institucional të normalizohet, as që vrasjet e grave të trajtohen si tragjedi të izoluara apo “drama dashurie”, dhe se nuk kërkojnë keqardhje, por përgjegjësi.
Kërkesa e parë, siç transmeton Umno, është hetim i plotë dhe transparent për vrasjen e Biljanës dhe përgjegjësi për çdo dështim institucional: publiku duhet të dijë kush veproi, kush nuk veproi dhe pse mungoi mbrojtja. Kërkohet gjithashtu dorëzimi dhe miratimi urgjent i ndryshimeve të Ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje, të dorëzuara në Kuvend në gusht.
Organizatorët kërkojnë edhe kthimin urgjent të termit “gjini” në të gjitha ligjet, udhëzimet dhe programet nga ku është hequr, si dhe shkarkimin nga funksionet publike dhe pozicionet drejtuese të të gjithë atyre që bëjnë thirrje për kontroll mbi gratë ose që e justifikojnë dhe e normalizojnë dhunën ndaj tyre.
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