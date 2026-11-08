Përcaktohet fusha e playoff-it në MLS: Wild Card më 19 nëntor, Inter Miami përballet me Columbusin në raundin e parë
Major League Soccer zyrtarizoi të shtunën në mbrëmje, përmes njoftimit të saj zyrtar pas mbylljes së Ditës së Vendimeve 2026, fushën e plotë të Audi 2026 MLS Cup Playoffs: 18 skuadra, nga nëntë për secilën konferencë, nisin rrugën drejt finales së MLS Cup, e cila luhet më 18 dhjetor.
Playoff-i nis me dy ndeshjet Wild Card të enjten, më 19 nëntor. Në Lindje, Orlando City, si numri 8, pret FC Cincinnatin, numrin 9, në orën 19:30 ET në Inter&Co Stadium. Në Perëndim, Seattle Sounders, numri 8, pret Real Salt Lake, numrin 9, në orën 22:00 ET në Lumen Field. Të dyja ndeshjet transmetohen në Apple TV dhe janë me eliminim direkt: fituesi kalon në raundin e parë, humbësi e mbyll sezonin.
Sipas renditjes zyrtare të publikuar nga MLSSoccer.com, fituesi i Wild Card-it në Lindje përballet në raundin e parë me Nashville SC, numrin 1 dhe fituesin e Supporters’ Shield, ndërsa fituesi në Perëndim përballet me Vancouver Whitecaps, numrin 1 të Perëndimit. Raundi i parë luhet me seri më e mira nga tre ndeshje dhe nis të premten, më 20 nëntor; orari i plotë i serive shpallet të dielën, më 8 nëntor.
Çiftet e tjera të raundit të parë në Lindje janë: Inter Miami, numri 2 dhe kampioni në fuqi, kundër Columbus Crew, numrit 7, që e shmangu Wild Card-in me golin e fitores 4-3 në shtesë ndaj Chicagos; New England Revolution, numri 3, kundër Philadelphia Union, numrit 6; dhe Chicago Fire, numri 4, kundër Charlotte FC, numrit 5.
Në Perëndim, çiftet janë: FC Dallas, numri 2, kundër Portland Timbers, numrit 7; St. Louis CITY, numri 3, kundër LAFC, numrit 6; dhe San Jose Earthquakes, numri 4, kundër Houston Dynamo, numrit 5.
Liga njoftoi gjithashtu se të 18 skuadrat e playoff-it janë kualifikuar për Leagues Cup 2027, që zhvillohet në gusht 2027. Për Concacaf Champions Cup 2027 janë kualifikuar deri tani Nashville si fitues i Supporters’ Shield, Vancouver si fitues i sezonit të rregullt në Perëndim, Inter Miami dhe New England nga renditja e Supporters’ Shield, St. Louis si fitues i US Open Cup, si dhe fituesi i MLS Cup 2026.
Të gjitha ndeshjet e playoff-it transmetohen në Apple TV në më shumë se 100 vende; finalja e MLS Cup transmetohet edhe në FOX dhe FOX Deportes në SHBA dhe në TSN e RDS në Kanada.
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