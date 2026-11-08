Lençe Piliçeva fiton çmimin “Ivan Qostarov” për potencial të jashtëzakonshëm shkencor
Çmimet u ndanë në hapjen e Konferencës së 5-të “Shkenca për fëmijët” në shkollën “Nova” në Shkup; Kaja Atanasova Gjorgjieva fitoi çmimin “Kolega Stikov” për raportimin shkencor.
Nxënësja Lençe Piliçeva e fitoi çmimin “Ivan Qostarov” për potencial të jashtëzakonshëm shkencor te të rinjtë, ndërsa Kaja Atanasova Gjorgjieva e fitoi çmimin “Kolega Stikov”, të dedikuar për raportimin shkencor, siç njofton Umno. Çmimet u ndanë në hapjen e Konferencës së 5-të “Shkenca për fëmijët”, e mbajtur dy ditët e fundit në shkollën “Nova” në Shkup, ku talentet e rinj për shkencë i paraqitën potencialet e tyre përpara një publiku të të gjitha moshave.
Të pranishmit i përshëndeti Dragana Stikova, drejtoreshë e Fondacionit “Kantarot”, i cili e boton platformën “Shkenca për fëmijët”. Ajo paraqiti shkurtimisht punën e vitit të fundit: hapjen e Qendrës “Shkenca për fëmijët”, punëtoritë e shumta me të rinj dhe karvanin shkencor në 15 shkolla në zonat rurale të Maqedonisë së Veriut, të cilin, sipas Umno, e ndoqën më shumë se 200 fëmijë.
Drejtori i “Nova”-s, Ivan Novakowski, tha se është nder dhe kënaqësi që konferenca prej disa vitesh mbahet në hapësirat e shkollës së tyre dhe se lidhja e talenteve të rinj me mendjet shkencore është diçka që duhet mbështetur.
Gjatë konferencës, bursistët e këtij viti i paraqitën hulumtimet e tyre kushtuar katër shkencëtarëve të shquar maqedonas që punojnë jashtë vendit, siç transmeton Umno: Zoran Ilijoski foli për sekretet e syzeve inteligjente nën mentorimin e Hristijan Gjoreskit, Jakov Grujovski për sistemet pa tel në kohë reale nën mentorimin e Petar Popovskit, Sofija Saltirovska paraqiti temën për hormonin GLP1 nën mentorimin e Svetlana Mojsovit, ndërsa Ognen Arsovski foli për kristalet vetëgjeneruese nën mentorimin e Panche Naumovit.
Finalistë për çmimin “Kolega Stikov”, përveç fitueses, ishin edhe Daron Anastasovski dhe Sofija Cekova, ndërsa finalistë për çmimin “Ivan Qostarov” ishin Damjan Lazarev, Nikola Antovski, Lençe Piliçeva, Ruza Efremovska dhe Jordan Sokoloski; këta të fundit, gjatë vitit të ardhshëm, do të punojnë me shkencëtarë të njohur nga Maqedonia e Veriut, secili në fushat për të cilat ka prirje. Umno njofton se dje u mbajtën edhe punëtori me 50 nxënës nga shkollat e zonave rurale dhe u hap ekspozita kushtuar shkencës maqedonase.
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