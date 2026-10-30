“Është e njëjta gjë që kishte babai im”, Kim Kardashian rrëfen frikën pas ndërhyrjes kirurgjikale
Kim Kardashian ka ndarë me publikun detaje nga një problem shëndetësor që e ka shqetësuar së fundmi, duke zbuluar se është diagnostikuar me ezofagit, një inflamacion i ezofagut.
Gjatë episodit të fundit të reality show-t “The Kardashians”, 46-vjeçarja tregoi se kishte përjetuar shqetësime fizike dhe dhimbje në fyt, çka e kishte shtyrë të konsultohej me disa mjekë.
Pas ekzaminimeve, specialistët i kishin konfirmuar praninë e inflamacionit në ezofag dhe i kishin rekomanduar trajtim me medikamente, si dhe një procedurë të mëtejshme për të vlerësuar gjendjen.
Megjithatë, ajo që e ka bërë këtë situatë edhe më të vështirë emocionalisht për Kim është historia familjare. Babai i saj, Robert Kardashian, ndërroi jetë në vitin 2003, në moshën 59-vjeçare, vetëm pak kohë pasi u diagnostikua me kancer të ezofagut.
“Është diçka që më prek shumë, duke qenë se babai im ndërroi jetë nga kanceri i ezofagut. Shpresoj që të marr medikamentet dhe gjithçka të kalojë”, ka treguar ajo gjatë emisionit.
Në pamjet paraprake të episodit të ardhshëm, Kim shfaqet në spital, ku tregon se mjekët kanë zbuluar disa parregullsi në ezofag, të cilat duhet të hiqen përmes një ndërhyrjeje.
“Mjeku thotë se ezofagu im ka disa parregullsi dhe se duhet t’i heqim. Është e njëjta gjë që kishte edhe babai im”, shprehet ajo.
Në këto momente, pranë saj shfaqet edhe nëna, Kris Jenner, e cila e mbështet gjatë kësaj periudhe të vështirë.
Çfarë është ezofagiti?
Ezofagiti është një inflamacion i shtresës së brendshme të ezofagut, tubit që lidh gojën me stomakun. Kjo gjendje mund të shkaktojë dhimbje gjatë gëlltitjes, vështirësi në ushqyerje, ndjesi djegieje në kraharor dhe shqetësime të tjera.
Një nga shkaqet më të shpeshta është refluksi gastroezofageal, kur acidi i stomakut rikthehet vazhdimisht drejt ezofagut.
Megjithëse inflamacioni kronik i ezofagut mund të lidhet me rritjen e rrezikut për disa probleme serioze shëndetësore, ezofagiti nuk është i njëjtë me kancerin dhe shumica e personave që vuajnë nga kjo gjendje nuk zhvillojnë kancer.
Historia familjare e ka bërë këtë përvojë veçanërisht të ndjeshme për Kim Kardashian, e cila prej vitesh ka folur hapur për lidhjen e fortë me të atin dhe ndikimin që ai ka pasur në jetën e saj.
Në vitin 2019, familja Kardashian bashkëpunoi me UCLA Health për krijimin e Qendrës Robert G. Kardashian për Shëndetin e Ezofagut, në nder të kujtimit të tij.
Deri më tani, nuk janë bërë të ditura hollësi të mëtejshme mbi rezultatin përfundimtar të ndërhyrjes së Kim Kardashian.
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