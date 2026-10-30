Kyle Cooke shpërthen ndaj West Wilson pas largimit të Amanda Batula nga “In the City”, ajo i kundërpërgjigjet
Ish-çifti i "Summer House", i ndarë në janar pas katër vjetësh martese, u përplas publikisht në rrjetet sociale për romancën e Batula-s me Wilson
Kyle Cooke, 44 vjeç, la të enjten në mëngjes një koment të ashpër, tashmë të fshirë, nën fotot e fundit në Instagram të West Wilson, ku e akuzonte atë se ia kishte shkatërruar ish-bashkëshortes jetën dhe karrierën, siç njofton Page Six, duke iu referuar pamjeve të publikuara nga Bravo and Cocktails.
Komenti erdhi më pak se 24 orë pasi Page Six mësoi se Amanda Batula, 35 vjeçe, nuk do të kthehet në sezonin e dytë të spinoff-it “In the City”. Sipas një burimi, Batula u largua sepse rrjeti Bravo nuk e lejoi të filmonte me të dashurin e saj Wilson, 31 vjeç; një burim i dytë e mohoi këtë version, ndërsa një i tretë tha se rrjeti nuk pranoi kërkesat e saj për pagën.
Batula reagoi në platformën X, duke iu përgjigjur me një emoji synimi një postimi që thoshte se Cooke ka shpërthyer sepse nuk mund ta kontrollojë më atë; edhe Wilson iu kundërpërgjigj një komentuesi në mbrojtje të saj.
Cooke dhe Batula njoftuan ndarjen në janar, pas katër vjetësh martese; dy muaj më vonë ajo dhe Wilson pranuan romancën e tyre të fshehtë. Përfaqësuesit e të treve dhe të Bravo-s nuk komentuan menjëherë për Page Six.
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