Crystal Hefner rrëfen për mysafirët e famshëm të Playboy Mansion: njerëz të tmerrshëm, sipas saj
E veja e Hugh Hefner, në një intervistë ekskluzive për Page Six, foli për emrat që frekuentonin rezidencën dhe për përplasjen e saj me aktorin Jon Lovitz
Crystal Hefner, 40 vjeçe, e veja e themeluesit të Playboy-t, Hugh Hefner, dhe moderatore e podcast-it “After the Mansion”, tha në një intervistë ekskluzive për Page Six se në rezidencën e famshme kalonin, sipas saj, “njerëz vërtet të tmerrshëm”. Ajo përmendi si mysafirë të rregullt Bill Cosby-n, për të cilin tha se ishte “i shpifur”, dhe Donald Trump-in.
Sipas rrëfimit të saj, në një korridor të rezidencës mbahej një galeri fotografish të personazheve të famshëm që ajo i përshkroi si mysogjinistë, mes tyre edhe Arnold Schwarzenegger. Në të kundërt, komedianin George Lopez ajo e vlerësoi si shumë të mirë, duke theksuar se ai nuk kishte shkuar kurrë në rezidencë.
Në fillim të javës, në një podcast tjetër, Crystal e kishte quajtur aktorin Jon Lovitz “klientin numër një” të rezidencës; Lovitz iu përgjigj me shaka se sa herë dikush e quan numër një, e merr si kompliment, dhe e mbrojti Hugh Hefner-in. Crystal iu kundërpërgjigj se njerëz si Lovitz janë, sipas saj, “pjesë e problemit”.
Page Six i paraqet këto deklarata si pretendime të saj; përfaqësuesi i pasurisë së Hugh Hefner nuk iu përgjigj kërkesës për koment. Crystal Hefner, e martuar me Hefner-in nga viti 2012 deri në vdekjen e tij në 2017, po ndjek ndërkohë një doktoraturë në psikologji.
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