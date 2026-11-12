Muzeu Metropolitan i Manilës feston 50-vjetorin: «Miniaturismo to Modernism» gjurmon artin filipinas nga shekulli XIX te modernizmi
Ekspozita e kuruar nga Patrick Flores, pjesë e programit «M 50 Now», mbledh vepra nga koleksione private dhe nga Banka Qendrore e Filipineve — nga Damian Domingo dhe Juan Luna te Artistët Kombëtarë dhe David Medalla. Paralelisht hapet edhe ekspozita e Alfonso Ossorio-s; të dyja qëndrojnë hapur deri më 30 maj 2027 në Taguig.
Muzeu Metropolitan i Manilës po e feston 50-vjetorin e themelimit me një sondazh të madh të artit filipinas: ekspozita «Miniaturismo to Modernism: Philippine Art from the 19th Century to the Sixties» është pjesa qendrore e programit njëvjeçar «M 50 Now» dhe, siç njofton Great Travel Magazine, gjurmon artistët, idetë dhe kthesat që formësuan historinë e artit në Filipine, nga shekulli XIX deri në vitet ’60 të shekullit të kaluar.
Ekspozita, e kuruar nga historiani i artit dhe akademiku Dr. Patrick Flores, zë galeritë veriore dhe jugore të katit të tretë të muzeut dhe lexohet në tri periudha. E para është shekulli i fundit i sundimit kolonial spanjoll, kur artistët filipinas u formuan në shkollat lokale të artit dhe në akademitë europiane dhe kultivuan detajin e imët portretist të miniaturismo-s. E dyta është shfaqja e modernizmit, kur krijuesit nisën të vënë në pikëpyetje traditën dhe të eksperimentojnë me forma të reja. E treta është periudha kur arti filipinas u angazhua gjithnjë e më fort me lëvizjet ndërkombëtare, duke ndërtuar një gjuhë vizuale të vetën përballë një bote në ndryshim.
Veprat vijnë kryesisht nga koleksione private, me një përzgjedhje nga Bangko Sentral ng Pilipinas, Banka Qendrore e Filipineve — një detaj që, sipas muzeut, nënvizon rolin e mecenatizmit dhe të kujdesit institucional në ruajtjen e kësaj trashëgimie. Itinerari shkon nga Academia de Dibujo te Qendra Kulturore e Filipineve dhe nga figurat pioniere si Damian Domingo dhe Juan Luna — autori i «Spoliarium»-it të famshëm të vitit 1884 — te Juan Senson, mentori i brezave të artistëve në Angono, te Artistët Kombëtarë të Arteve Pamore, të njohur që nga viti 1972, dhe te artisti me famë ndërkombëtare David Medalla.
Në të njëjtën kohë, në katin e dytë është hapur edhe ekspozita paralele «Alfonso Ossorio: In My End Is My Beginning», kushtuar modernistit filipinas-amerikan Alfonso Ossorio, mikut të Jackson Pollock-ut dhe një prej figurave më origjinale të ekspresionizmit abstrakt amerikan, i njohur për asemblazhet e tij skulpturore të quajtura «Congregations». Ekspozita e Ossorio-s vjen nga koleksioni i Lito dhe Kim Camacho-s dhe, së bashku me sondazhin historik, e kthen përvjetorin e muzeut në një dialog mes artit filipinas brenda dhe jashtë vendit.
Të dyja ekspozitat janë hapur më 8 nëntor 2026 dhe do të qëndrojnë të hapura deri më 30 maj 2027 në Metropolitan Museum of Manila, në qendrën MK Tan Centre, në rrugën 30th Street të Bonifacio Global City në Taguig. Biletat shiten online në faqen e muzeut, metmuseum.ph, dhe në sportelet e tij.
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