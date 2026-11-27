Vikings përjashtojnë Addison, Darrisaw dhe Rodgers për ndeshjen me Falcons, Murray pastrohet dhe kthehet të dielën
Minnesota Vikings (7-3) presin Atlanta Falcons (3-7) të dielën, më 29 nëntor, në javën e 12-të të NFL-së, në U.S. Bank Stadium — por do të luajnë pa tre titullarë, sipas raportit final zyrtar të publikuar nga Minnesota Vikings dhe Pro Football Talk (NBC Sports, 27 nëntor 2026, ora 3:06 PM ET, nga Myles Simmons).
Trajneri kryesor Kevin O’Connell u tha gazetarëve në konferencën e tij për shtyp të së premtes se wide receiver-i Jordan Addison (gishti i madh i dorës), left tackle-i Christian Darrisaw (shpatulla) dhe cornerback-u Isaiah Rodgers (kofsha) janë të gjithë OUT për javën e 12-të. Të tre nuk u stërvitën as të mërkurën, as të enjten dhe as të premten.
Addison do të humbasë ndeshjen e tretë radhazi për shkak të dëmtimit të gishtit të madh të dorës, i cili kërkoi operacion.
Ekipi shpreson që Darrisaw të kthehet në javën e 13-të. Ndërkohë, Ryan Van Denmark pritet të startojë si left tackle në vend të tij.
Safety Harrison Smith (kofsha) është i listuar si questionable: ai nuk u stërvit të mërkurën, ndërsa të enjten dhe të premten u stërvit në mënyrë të kufizuar.
Lajmi i mirë për Minnesota-n është kthimi i kuarterbekut Kyler Murray. Murray, i cili vuante nga një dëmtim i hamstringut, u stërvit në mënyrë të kufizuar të mërkurën dhe të enjten dhe plotësisht të premten, dhe është hequr nga raporti i dëmtimeve — pa asnjë përcaktim dëmtimi — kështu që është i shëndetshëm për të luajtur. Ai kthehet pasi humbi ndeshjen e së hënës kundër Buffalo-s.
Pa përcaktim dëmtimi dhe të gatshëm për të luajtur janë gjithashtu defensive lineman-i Jalen Redmond (kyçi i këmbës), wide receiver-i Tai Felton (kofsha) dhe wide receiver-i Myles Price (gjuri / zona e ijëve).
Edhe Atlanta Falcons kanë përjashtuar pesë lojtarë, të gjithë pa u stërvitur gjatë gjithë javës: guard-i Matthew Bergeron (shpina), defensive back-u Billy Bowman Jr. (hamstringu), wide receiver-i Zachariah Branch (hamstringu), wide receiver-i Jahan Dotson (hamstringu) dhe safety DeMarcco Hellams (këmba).
Burimi: raporti final zyrtar i dëmtimeve i publikuar nga Minnesota Vikings dhe Pro Football Talk / NBC Sports, 27 nëntor 2026.
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