Fatteh siriane — pjata levantine me bukë pite, qiqra, kos dhe arra pishe
Shtresa krokante buke pite, qiqra të buta, kos i kremtë me hudhër dhe mish i skuqur me arra pishe — mezeja levantine që magjeps çdo tavolinë.
Fatteh është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës levantine — një meze e pasur me shtresa që bashkon bukën krokante pite, qiqrat e buta, kremin e kosit me hudhër dhe mishin e skuqur të zbukuruar me arra pishe të artë. Servohet tradicionalisht në pjata të thella dhe hahet e ngrohtë, përpara se buka të thithë salcat.
PËRBËRËSIT (për 4 persona):
- 2 bukë pite
- 400 g qiqra të ziera (ose 1 kuti 400 g)
- 400 g mish qengji ose viçi i grirë
- 300 g kos i trashë
- 2 thelpinj hudhre
- 60 g arra pishe
- 4 lugë gjelle vaj ulliri
- 2 lugë gjelle gjalpë
- lëngu i 1 limoni
- 1 lugë çaji kumin
- ½ lugë çaji spec i kuq
- majdanoz i freskët, i grirë hollë
- kripë dhe piper i zi
HAPAT E PËRGATITJES:
- Ngroh furrën në 180°C. Prit bukën pite në trekëndësha, spriti me vaj ulliri dhe pak kripë dhe piqi 8–10 minuta, derisa të bëhen krokante dhe të arta.
- Shtyp hudhrën dhe përzieje me kosin, lëngun e limonit, kuminin dhe kripën. Lëre mënjanë.
- Shpëlaj qiqrat (nëse janë të konzervuara) dhe ngrohi në pak ujë me kripë për 5 minuta; kulloji.
- Në një tigan me pak vaj ulliri skuq mishin e grirë derisa të marrë ngjyrë të artë; shto kripë, piper dhe pak kumin.
- Në të njëjtin tigan shkrij gjalpin dhe skuq arrat pishe derisa të marrin ngjyrë të artë — kujdes, digjen shpejt. Në fund shto specin e kuq.
- Në një pjatë të thellë shërbimi shtro si bazë trekëndëshat e bukës krokante.
- Mbi bukë hidh qiqrat e ngrohta, pastaj kremin e kosit me hudhër.
- Shpërndaj mishin e skuqur sipër dhe derdh arrat pishe bashkë me gjalpin e nxehtë.
- Zbukuro me majdanoz të freskët dhe shërbeje menjëherë, që buka të mbetet krokante.
KOHA: 15 minuta përgatitje + 25 minuta gatim (rreth 40 minuta gjithsej). PORCIONET: 4.
Tema: fatteh kuzhina siriane meze qiqra
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