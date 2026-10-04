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Meze

Fatteh siriane — pjata levantine me bukë pite, qiqra, kos dhe arra pishe

Shtresa krokante buke pite, qiqra të buta, kos i kremtë me hudhër dhe mish i skuqur me arra pishe — mezeja levantine që magjeps çdo tavolinë.

· 2 min lexim

Fatteh është një nga pjatat më të dashura të kuzhinës levantine — një meze e pasur me shtresa që bashkon bukën krokante pite, qiqrat e buta, kremin e kosit me hudhër dhe mishin e skuqur të zbukuruar me arra pishe të artë. Servohet tradicionalisht në pjata të thella dhe hahet e ngrohtë, përpara se buka të thithë salcat.

PËRBËRËSIT (për 4 persona):

  • 2 bukë pite
  • 400 g qiqra të ziera (ose 1 kuti 400 g)
  • 400 g mish qengji ose viçi i grirë
  • 300 g kos i trashë
  • 2 thelpinj hudhre
  • 60 g arra pishe
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri
  • 2 lugë gjelle gjalpë
  • lëngu i 1 limoni
  • 1 lugë çaji kumin
  • ½ lugë çaji spec i kuq
  • majdanoz i freskët, i grirë hollë
  • kripë dhe piper i zi

HAPAT E PËRGATITJES:

  1. Ngroh furrën në 180°C. Prit bukën pite në trekëndësha, spriti me vaj ulliri dhe pak kripë dhe piqi 8–10 minuta, derisa të bëhen krokante dhe të arta.
  2. Shtyp hudhrën dhe përzieje me kosin, lëngun e limonit, kuminin dhe kripën. Lëre mënjanë.
  3. Shpëlaj qiqrat (nëse janë të konzervuara) dhe ngrohi në pak ujë me kripë për 5 minuta; kulloji.
  4. Në një tigan me pak vaj ulliri skuq mishin e grirë derisa të marrë ngjyrë të artë; shto kripë, piper dhe pak kumin.
  5. Në të njëjtin tigan shkrij gjalpin dhe skuq arrat pishe derisa të marrin ngjyrë të artë — kujdes, digjen shpejt. Në fund shto specin e kuq.
  6. Në një pjatë të thellë shërbimi shtro si bazë trekëndëshat e bukës krokante.
  7. Mbi bukë hidh qiqrat e ngrohta, pastaj kremin e kosit me hudhër.
  8. Shpërndaj mishin e skuqur sipër dhe derdh arrat pishe bashkë me gjalpin e nxehtë.
  9. Zbukuro me majdanoz të freskët dhe shërbeje menjëherë, që buka të mbetet krokante.

KOHA: 15 minuta përgatitje + 25 minuta gatim (rreth 40 minuta gjithsej). PORCIONET: 4.

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