Fermeri 80-vjeçar i zhdukur në Kretën e goditur nga stuhia gjendet i vdekur
I moshuari nga Karinesi i Rethymno-s ishte zhdukur të mërkurën në mbrëmje duke u kujdesur për tufën; policia dhe zjarrfikësit e kërkuan të enjten në mëngjes.
Një fermer 80-vjeçar u gjet i vdekur të enjten në jug të Rethymno-s, në ishullin e Kretës, siç njofton eKathimerini. I moshuari, banor i fshatit Karines, ishte zhdukur të mërkurën në mbrëmje, më 30 shtator, pasi kishte dalë për t’u kujdesur për tufën e tij në zonën përreth. Policia dhe zjarrfikësit nisën operacionin e kërkimit të enjten në mëngjes, por e gjetën të pajetë.
Gjetja e trupit vjen mes motit të keq që po godet Greqinë jugore, veçanërisht Kretën, me përmbytje dhe dëme të mëdha. Sipas raportimit të eKathimerini, në Livadia, një fshat malor rreth 40 kilometra në jugperëndim të Heraklionit, u shemb pjesërisht një urë, duke plagosur dy persona — çiftin që po kalonte me makinë në atë moment. Shkollat u mbyllën në pjesë të Chania-s, Rethymno-s dhe zonës malore Mylopotamos, ndërsa qarkullimi u ndalua në Rrafshnaltën e Lasithit, në Kretën lindore, ku dëmet në të mbjella janë të mëdha.
Përveç fermerit 80-vjeçar, nuk raportohet asnjë fatalitet tjetër, por dy personat e plagosur nga shembja e urës në Livadia mbeten dëshmi e ashpërsisë së stuhisë. EMY, shërbimi kombëtar meteorologjik i Greqisë, parashikon mot të paqëndrueshëm në jug të vendit, sidomos në Kretë, deri të dielën, me shi të dendur, stuhi dhe erëra të forta në Detin Egje.
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