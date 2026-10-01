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01 Tet 2026
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Greqia

Ankaraja paralajmëron për projektin GSI: nuk do të lejojë shtrimin e kabllit pa lejen e saj, akuzon Athinën dhe Nikozinë për “veprime provokuese”

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Anije për shtrimin e kabllove nënujore (foto ilustruese: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0)

Sipas raportimit të eKathimerini, Ankaraja pretendon se bëhet fjalë për «aktivitet kërkimor që do të zhvillohet në shelfin tonë kontinental» dhe thekson se «sipas të drejtës ndërkombëtare, çdo instalim kabllosh/tubacionesh apo aktivitet kërkimor shkencor në shelfin tonë kontinental duhet të koordinohet paraprakisht me vendin tonë, si shtet bregdetar». Në deklaratë shtohet se Turqia «nuk do të lejojë asnjë aktivitet të paautorizuar në shelfin tonë kontinental».

Në të njëjtën deklaratë, siç raporton eKathimerini, Ministria turke e Mbrojtjes akuzoi Greqinë dhe Qipron për «veprime provokuese» për shkak të paradës ushtarake të së enjtes në Republikën e Qipros për 66-vjetorin e pavarësisë. Parada «u ndoq nga afër», sipas deklaratës, ndërsa veprime të tilla «nuk kontribuojnë në ndërtimin e besimit të ndërsjellë në ishull», por «rrisin tensionet dhe dëmtojnë mjedisin e stabilitetit».

Qiproja mbetet e ndarë që nga viti 1974, kur Turqia pushtoi ishullin pas grushtit të shtetit të mbështetur nga Greqia, siç kujton eKathimerini. Vetëm Turqia njeh shpalljen e pavarësisë në të tretën veriore, ku Ankaraja mban mbi 35.000 trupa.

Deklarata e re pritet të rrisë më tej tensionet për projektin e interkonektorit elektrik Greqi–Qipro, një nga projektet më të ndjeshme në Mesdheun Lindor, ndërsa Athina dhe Nikozia nuk kanë reaguar ende publikisht ndaj pretendimeve të Ankarasë.

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