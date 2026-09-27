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Maqedonia e Veriut

Filipçe në Bërvenicë: “Ndryshimi fillon nga këtu” — VMRO do të ketë një kundërshtar të vetëm

Lideri i SDSM-së promovoi programin për zgjedhjet lokale dhe akuzoi qeverinë për 5,5 milionë euro shpenzime jo-transparente përmes Llotarisë Shtetërore

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Lideri i SDSM-së, Venko Filipçe, mbajti sonte në Bërvenicë promovimin e programit të partisë për zgjedhjet lokale, nga ku i dërgoi një mesazh të drejtpërdrejtë kundërshtarit politik. “Ndryshimi fillon nga Bërvenica — VMRO do të ketë një kundërshtar të vetëm”, deklaroi Filipçe para mbështetësve, siç njofton agjencia e lajmeve MIA.

Sipas raportimit të Brif, kreu i opozitës maqedonase u ndal gjatë në akuzat për shpenzime jo-transparente nga qeveria. “Për një dixhej 5,5 milionë euro, ndërsa për qytetarët zero — kjo është fytyra e kësaj qeverie”, tha Filipçe, duke iu referuar 5,5 milionë eurove të shpenzuara përmes Llotarisë Shtetërore për festimin e 35-vjetorit të pavarësisë, me kulm koncertin e DJ David Guetta në stadiumin kombëtar më 8 shtator.

Filipçe i quajti këto shpenzime jo-transparente dhe në shkelje të Ligjit për prokurimet publike, duke kërkuar llogaridhënie të plotë nga qeveria. Sipas tij, në një kohë kur qytetarët përballen me vështirësi ekonomike, shumat e mëdha për një koncert një-ditor tregojnë prioritete tërësisht të gabuara të pushtetit.

Promovimi në Bërvenicë vjen në kuadër të fushatës së SDSM-së për zgjedhjet lokale, ku opozita synon të rikthejë besimin e votuesve me fokus te transparenca dhe lufta kundër korrupsionit. Siç njofton MIA, Filipçe u zotua se partia e tij do t’u ofrojë qytetarëve një alternativë të besueshme në të gjitha komunat e vendit.

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