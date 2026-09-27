Pesë zjarre në hapësira të hapura gjatë ditës, një mbetet aktiv në Zhelinë
Pesë zjarre në hapësira të hapura janë regjistruar sot në të gjithë vendin, njoftoi Qendra për Menaxhimin e Krizave (CUK), siç transmeton TV21. Sipas të dhënave zyrtare të përditësuara deri në orën 18:00, nga pesë vatrat e zjarrit njëra është ende aktive, një tjetër është vënë nën kontroll, ndërsa tri prej tyre janë shuar plotësisht.
Zjarri që vazhdon të jetë aktiv, sipas CUK-së, ndodhet në komunën e Zhelinës, te Karpalaku, përgjatë rrugës Shkup–Tetovë, ku flakët kanë përfshirë mbeturinat.
Situata gjatë ditës ka qenë më e tensionuar. Sipas Skopje1 dhe portalit Проверено, deri në orën 13:00 ishin regjistruar dy zjarre aktive: njëri në komunën Gazi Babë, në malin Skopska Crna Gora mbi fshatin Araçinovë, dhe tjetri pas shkollës industriale në Prilep.
Në përditësimin e mbrëmjes, bilanci i CUK-së tregon se tri vatra janë shuar plotësisht dhe një tjetër është vënë nën kontroll, duke lënë aktiv vetëm zjarrin te Karpalaku. Qendra për Menaxhimin e Krizave vazhdon të monitorojë situatën në terren.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.