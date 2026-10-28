FILIPINE – Hegseth propozon forcimin e bashkëpunimit ushtarak SHBA–ASEAN
Duke folur në një takim të ministrave të mbrojtjes të ASEAN-it dhe partnerëve të tyre ndërkombëtarë në Cebu të Filipineve, Hegseth tha se qasja e Uashingtonit ndaj sigurisë rajonale është “e fortë, e përmbajtur dhe e qartë”.
Sipas tij, Shtetet e Bashkuara synojnë të jenë mjaftueshëm të forta për të penguar presionin dhe agresionin, të përmbajtura për të shmangur përshkallëzimet e panevojshme dhe mjaftueshëm të qarta për t’u bërë të ditur aleatëve, partnerëve dhe kundërshtarëve se ku qëndron Uashingtoni dhe se do të mbrojë interesat e veta dhe të aleatëve të tij.
Hegseth theksoi se viti i ardhshëm shënon 50-vjetorin e marrëdhënieve zyrtare mes SHBA-së dhe ASEAN-it. Në këtë kuadër, ai propozoi hartimin e një kuadri praktik bashkëpunimi në mbrojtje, i cili do të udhëheqë bashkëpunimin mes palëve gjatë viteve të ardhshme.
Hollësitë e propozimit pritet të diskutohen vitin e ardhshëm, kur Singapori do të marrë nga Filipinet presidencën e radhës të ASEAN-it.
Sekretari amerikan tha se strategjia e Uashingtonit mbështetet në parimin “paqja përmes forcës”, duke veçuar sigurinë detare, bashkëpunimin mes forcave detare dhe operacionet e përbashkëta ushtarake si fusha kryesore të bashkëpunimit.
Ai vlerësoi gjithashtu rolin e ASEAN-it në ruajtjen e armëpushimit përgjatë kufirit mes Kamboxhias dhe Tajlandës, duke e cilësuar këtë si një shembull të bashkëpunimit efektiv rajonal.
Ministri i Mbrojtjes i Filipineve, Gilberto Teodoro Jr., mirëpriti angazhimin e vazhdueshëm amerikan në rajon.
“Ne e vlerësojmë angazhimin e qëndrueshëm të Shteteve të Bashkuara me institucionet e mbrojtjes të ASEAN-it, pasi një prani e fortë amerikane është e nevojshme për paqen dhe stabilitetin në Azinë Juglindore dhe në rajonin më të gjerë Indo-Paqësor”, deklaroi Teodoro. /Ad.Ab./ a.jor.
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