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Teater

“Fjalimi i Mbretit” kthehet në skenë: u zbulua kasti i turneut të madh në Britaninë e Madhe

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Mbreti George VI — personazhi historik në qendër të dramës «Fjalimi i Mbretit». Foto: Biblioteka e Kongresit (domini publik).

Teatri Barn në Cirencester, në partneritet me Tiny Giant Entertainment, ka zbuluar kastin e produksionit të ri të dramës “The King’s Speech” (Fjalimi i Mbretit), bazuar në veprën e David Seidler-it që frymëzoi filmin e famshëm fitues të çmimit Oscar.

Rolin e Lionel Logue, terapistit jokonvencional të të folurit nga Australia, do ta luajë Stefan Dennis — aktori australian i njohur për dekada si Paul Robinson në serialin “Neighbours”. Mbretin George VI do ta luajë George Rainsford (Casualty, Dear England i National Theatre). Kastit i bashkohen edhe Rosanna Miles si Mbretëresha Elizabeth, Lucy Bromilow, Tim Hudson, Ian Kirkby dhe Mark Hammersley. Regjinë e mban Loveday Ingram.

Produksioni do të luhet në Barn Theatre në Cirencester nga 9 tetori deri më 7 nëntor 2026, para se të nisë turneun e madh në Britaninë e Madhe: hapja në Oksford më 13 janar 2027, me ndalesa në Coventry, Cheltenham, Blackpool, Bath, Sheffield, Liverpool dhe shumë qytete të tjera, deri në korrik 2027.

Drama rrëfen historinë e vërtetë të Mbretit George VI, i cili — pas abdikimit të papritur të vëllait të tij Edward VIII — u gjend përballë një pengese të rëndë: një ngërc në të folur, pikërisht kur kombi kishte më shumë nevojë të dëgjonte zërin e tij, në prag të Luftës së Dytë Botërore. Me ndihmën e Logue, mbreti i ndrojtur do të mësonte të mbante fjalimin radiofonik që do t’i jepte shpresë Britanisë.

Filmi “The King’s Speech” (2010), me Colin Firth dhe Geoffrey Rush, fitoi katër çmime Oscar, përfshirë atë për filmin më të mirë — dhe tani historia kthehet në skenë, në vendin ku nisi.

Burimi: BroadwayWorld

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