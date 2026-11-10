Flagg shënon 43 pikë, Mavericks fitojnë thrillerin 125-122 ndaj Pacers
Dallas Mavericks mposhtën Indiana Pacers 125-122 të hënën në mbrëmje, më 9 nëntor, në American Airlines Center, para 19,065 spektatorëve, sipas ESPN.
Pacers kryesuan 66-56 në pushim, pasi fituan periodën e parë 31-26 dhe të dytën 35-30, por Mavericks përmbysën rezultatin pas pushimit, duke fituar periodën e tretë 34-27 dhe të katërtën 35-29.
Cooper Flagg shkëlqeu për Dallasin me 43 pikë, 10 kërcime, 6 asistime dhe 3 vjedhje në 39 minuta lojë, duke gjuajtur 16-25 nga fusha. Kyrie Irving shtoi 35 pikë, me 7-10 për tre pikë, ndërsa P.J. Washington realizoi 13 pikë e 9 kërcime.
Për Indianën, Pascal Siakam shënoi 29 pikë, 9 kërcime e 8 asistime. Andrew Nembhard regjistroi 12 pikë e 12 asistime, Aaron Nesmith shtoi 18 pikë, ndërsa Ivica Zubac realizoi 16 pikë.
Me këtë fitore, Mavericks e çuan bilancin në 7-4, ndërsa Pacers ranë në 3-8.
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