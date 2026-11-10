Akuzat për shkarkimin e Hegseth: Sekretari i Mbrojtjes ka shkelur Kushtetutën
Kongresmeni Thomas Massie, republikan nga Kentaki, ka nisur një procedurë që kërkon mbajtjen e votimit jo më vonë se e mërkura. Nëse Dhoma e Përfaqësuesve i miraton akuzat, çështja do të kalojë për gjykim në Senat.
Nisma drejtohet nga kongresmeni Thomas Massie, republikan nga Kentaki, i cili të hënën paraqiti një rezolutë që akuzon Hegseth për shkelje të ligjeve federale dhe të Kushtetutës, si dhe për abuzim me pushtetin në disa drejtime.
Demokratët kanë sinjalizuar mbështetje të gjerë për nismën, ndërsa disa republikanë kanë shprehur pakënaqësi ndaj Hegseth. Megjithatë, rezultati mbetet i pasigurt në një Dhomë të Përfaqësuesve ku diferenca mes dy partive është shumë e ngushtë.
Ja çfarë duhet ditur për akuzat, procedurën dhe zhvillimet e mundshme.
Hegseth akuzohet për shkelje të Kushtetutës
Massie, i cili humbi zgjedhjet paraprake republikane në maj përballë një kandidati të mbështetur nga Presidenti Trump, ka paraqitur tetë pika akuze për shkarkimin e Hegseth. Tri prej tyre lidhen me mënyrën se si ai ka drejtuar luftën me Iranin.
Akuzat pretendojnë se Sekretari i Mbrojtjes ka zhvilluar luftë pa autorizimin e Kongresit dhe ka vazhduar operacionet ushtarake edhe pasi Kongresi votoi për t’i kërkuar presidentit t’i jepte fund konfliktit ose të siguronte autorizimin për vazhdimin e tij.
Rezoluta e akuzon gjithashtu Hegseth për shkeljen e afateve të përcaktuara në Rezolutën për Kompetencat e Luftës (War Powers Resolution), e cila kërkon tërheqjen e forcave amerikane nga konfliktet e paautorizuara brenda 60 ditëve, me mundësinë e një zgjatjeje prej 30 ditësh.
Akuzat e tjera përfshijnë kryerjen e sulmeve ushtarake të paligjshme kundër personave të dyshuar për trafik droge, kapjen në mënyrë të paligjshme të presidentit të Venezuelës, Nicolás Maduro, zhvillimin e operacioneve ushtarake të paautorizuara në Jemen, shpërfilljen e ligjeve që synojnë kufizimin e viktimave civile dhe abuzimin me pushtetin përmes masave hakmarrëse ndaj senatorit Mark Kelly për ushtrimin e së drejtës së tij të mbrojtur të shprehjes.
Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, duhet të vendosë nëse Dhoma do të votojë veçmas për secilën nga tetë pikat e akuzës apo do t’i shqyrtojë ato si një paketë të vetme.
Hegseth i ka hedhur poshtë akuzat, duke e cilësuar nismën për shkarkimin e tij si një farsë politike. Ai pritet të mbajë një konferencë për shtyp të martën në mëngjes për t’iu përgjigjur akuzave.
«Sekretari Hegseth nuk do të tërhiqet dhe nuk do të pengohet nga politikanë që kërkojnë të fitojnë pikë partiake apo të nisin hetime të sajuara, kur nuk ekziston asnjë shkelje», deklaroi të hënën zëdhënësi i Pentagonit, Sean Parnell.
Ai shtoi se Hegseth synon të qëndrojë në detyrë deri në përfundim të mandatit të Presidentit Trump.
Edhe vetë Trump i ka dalë në mbrojtje Sekretarit të Mbrojtjes dhe ka deklaruar se synon ta mbajë atë në postin e tij.
Për shkarkimin e Hegseth nevojitet shumica e votave
Kushtetuta amerikane përcakton procedurën për ngritjen e akuzave dhe shkarkimin nga Kongresi të presidentëve, gjyqtarëve dhe zyrtarëve të tjerë civilë federalë, përfshirë sekretarët e kabinetit qeveritar.
Hapi i parë zhvillohet në Dhomën e Përfaqësuesve, e cila shqyrton akuzat për tradhti, ryshfet apo krime dhe shkelje të tjera të rënda.
Për miratimin e secilës pikë të akuzës kërkohet një shumicë e thjeshtë votash.
Procedura e njohur si impeachment përbën ngritjen zyrtare të akuzave nga Dhoma e Përfaqësuesve. Pas miratimit, akuzat i kalojnë Senatit, i cili zhvillon një proces gjykimi për të vendosur nëse zyrtari duhet të shpallet fajtor dhe të shkarkohet nga detyra.
Rregullat e Dhomës së Përfaqësuesve i lejojnë çdo anëtari të paraqesë akuza për shkarkim dhe kërkojnë që ato të shqyrtohen brenda dy ditëve të punës parlamentare.
Drejtuesit e Kongresit, në këtë rast republikanët, nuk kanë kompetencë ta bllokojnë drejtpërdrejt votimin. Megjithatë, ata mund të përpiqen ta pengojnë procedurën duke propozuar dërgimin e akuzave në një komision, çka do të vononte vendimin përfundimtar, ose duke kërkuar lënien e tyre mënjanë, gjë që praktikisht do t’i jepte fund nismës.
Nëse Dhoma e Përfaqësuesve voton për ngritjen e akuzave ndaj Hegseth, për dënimin dhe shkarkimin e tij do të nevojiteshin votat e dy të tretave të senatorëve të pranishëm.
Rezultati i votimit mbetet i pasigurt
Demokratët pritet të mbështesin gjerësisht ngritjen e akuzave ndaj Hegseth.
Kreu i pakicës demokrate në Dhomën e Përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, deklaroi të dielën se ishte plotësisht në favor të nismës.
Duke qenë se republikanët kanë një shumicë tepër të ngushtë, kalimi i rezolutës mund të bëhet i mundur edhe me kalimin e vetëm tre republikanëve në anën tjetër, ose me mungesën e disa ligjvënësve gjatë votimit.
Përveç Massie, disa republikanë të tjerë kanë shprehur pakënaqësi ndaj Sekretarit të Mbrojtjes, por pa u angazhuar për të mbështetur shkarkimin e tij.
Kongresmeni republikan French Hill, nga Arkansasi, deklaroi të dielën se dëshironte të dëgjonte argumentet e të dyja palëve, por paralajmëroi se një performancë e dobët në detyrë nuk përbën domosdoshmërisht shkak për ngritjen e akuzave kushtetuese.
«Nuk e di nëse i kemi votat e mjaftueshme», u tha Massie gazetarëve të hënën. «Po e bëj këtë sepse është gjëja e duhur.»
Përtej llogaritjeve politike, shumë ligjvënës po shqyrtojnë edhe një çështje më të gjerë: nëse vendimet politike të marra me urdhër të presidentit mund të përbëjnë bazë për shkarkim.
Kur republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve ngritën akuza kundër Alejandro Mayorkas, i cili shërbeu si Sekretar i Sigurisë Kombëtare gjatë administratës së Presidentit Joseph R. Biden Jr., për mënyrën se si kishte zbatuar politikat e emigracionit, demokratët e kundërshtuan nismën.
Ata argumentuan se zgjedhjet politike të një zyrtari nuk përbëjnë në vetvete shkelje që justifikojnë procedurën e shkarkimit.
Dhoma e Përfaqësuesve, e kontrolluar atëherë nga republikanët, i miratoi akuzat kundër Mayorkas, por Senati i hodhi poshtë ato.
Nuk ka një afat të përcaktuar për përfundimin e procedurës
Nëse Dhoma e Përfaqësuesve miraton akuzat ndaj Hegseth, ai do të vazhdojë të shërbejë si Sekretar i Mbrojtjes gjatë kohës që çështja mbetet në shqyrtim.
Drejtuesit e Dhomës do të vendosin se kur do t’ia dërgojnë akuzat Senatit për zhvillimin e procesit gjyqësor.
Ndryshe nga projektligjet e zakonshme, rezolutat për shkarkim nuk e humbasin vlefshmërinë me përfundimin e mandatit të një Kongresi.
Kjo do të thotë se demokratët, të cilët do të marrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve dhe të Senatit më 3 janar, do të kenë mundësi ta shqyrtojnë çështjen pasi të marrin drejtimin e të dyja dhomave.
Burimi: The New York Times, 9 nëntor 2026.
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