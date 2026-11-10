Pistons kthehen te fitorja, mposhtin Wizards 122-111 pavarësisht 44 pikëve të Davis
Detroit Pistons mposhtën Washington Wizards 122-111 të hënën në mbrëmje, më 9 nëntor, në Little Caesars Arena, para 18,982 spektatorëve, sipas të dhënave të ESPN.
Wizards e fituan periodën e parë 32-31, por Pistons u përgjigjën 37-26 në të dytën dhe 35-29 në të tretën, duke shkuar në pushim me epërsi 68-58 dhe pas tre periodave me 103-87. Perioda e katërt shkoi për miqtë 24-19, por pa e rrezikuar fitoren e Detroitit.
John Collins udhëhoqi Detroitin me 24 pikë dhe 10 kërcime (9-13 nga fusha). Duncan Robinson shtoi 22 pikë (4-8 për tre), ndërsa Daniss Jenkins realizoi 22 pikë, 6 kërcime, 8 asistime dhe 4 vjedhje. Cade Cunningham kontribuoi me 17 pikë dhe 7 asistime, kurse Kevin Huerter shtoi 12 pikë.
Për Washingtonin, Anthony Davis shënoi 44 pikë dhe 13 kërcime (16-21 nga fusha), por nuk mjaftoi për t’i dhënë fitoren ekipit të tij. AJ Dybantsa shtoi 21 pikë e 8 kërcime, Trae Young 20 pikë e 7 asistime, ndërsa Kyshawn George realizoi 12 pikë.
Me këtë fitore, Pistons përmirësuan bilancin në 7-3, ndërsa Wizards ranë në 4-7.
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