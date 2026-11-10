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NBA

Pistons kthehen te fitorja, mposhtin Wizards 122-111 pavarësisht 44 pikëve të Davis

· 1 min lexim
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA - MARCH 30: Daniss Jenkins #24, Marcus Sasser #25 and Tolu Smith #35 of the Detroit Pistons celebrate during the second half against the Oklahoma City Thunder at Paycom Center on March 30, 2026 in Oklahoma City, Oklahoma. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Joshua Gateley/Getty Images)

Detroit Pistons mposhtën Washington Wizards 122-111 të hënën në mbrëmje, më 9 nëntor, në Little Caesars Arena, para 18,982 spektatorëve, sipas të dhënave të ESPN.

Wizards e fituan periodën e parë 32-31, por Pistons u përgjigjën 37-26 në të dytën dhe 35-29 në të tretën, duke shkuar në pushim me epërsi 68-58 dhe pas tre periodave me 103-87. Perioda e katërt shkoi për miqtë 24-19, por pa e rrezikuar fitoren e Detroitit.

John Collins udhëhoqi Detroitin me 24 pikë dhe 10 kërcime (9-13 nga fusha). Duncan Robinson shtoi 22 pikë (4-8 për tre), ndërsa Daniss Jenkins realizoi 22 pikë, 6 kërcime, 8 asistime dhe 4 vjedhje. Cade Cunningham kontribuoi me 17 pikë dhe 7 asistime, kurse Kevin Huerter shtoi 12 pikë.

Për Washingtonin, Anthony Davis shënoi 44 pikë dhe 13 kërcime (16-21 nga fusha), por nuk mjaftoi për t’i dhënë fitoren ekipit të tij. AJ Dybantsa shtoi 21 pikë e 8 kërcime, Trae Young 20 pikë e 7 asistime, ndërsa Kyshawn George realizoi 12 pikë.

Me këtë fitore, Pistons përmirësuan bilancin në 7-3, ndërsa Wizards ranë në 4-7.

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