☁️
Tiranë 7°C · Vranët 10 Nëntor 2026
S&P 500 7,550 ▲2.35%
DOW 52,390 ▲2.15%
NASDAQ 25,253 ▲2.74%
NAFTA 85.78 ▼1.23%
ARI 4,121 ▲0.17%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
₿ CRYPTO
BTC $74,751 ▼ -0.04% ETH $2,122 ▼ -0.78% XRP $1.0941 ▼ -1.04% SOL $86.0700 ▼ -1.45%
S&P 500 7,550 ▲2.35 % DOW 52,390 ▲2.15 % NASDAQ 25,253 ▲2.74 % NAFTA 85.78 ▼1.23 % ARI 4,121 ▲0.17 % S&P 500 7,550 ▲2.35 % DOW 52,390 ▲2.15 % NASDAQ 25,253 ▲2.74 % NAFTA 85.78 ▼1.23 % ARI 4,121 ▲0.17 %
EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819 EUR/USD 1.1205 EUR/GBP 0.8347 EUR/CHF 0.9188 EUR/ALL 90.9298 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6387 EUR/TRY 56.2656 EUR/JPY 177.07 EUR/CAD 1.5819
10 Nën 2026
Breaking
Trump: Vendet e Gjirit Persik mbështesin vazhdimin e bllokadës ndaj Iranit, çështja bërthamore e panegociueshme Padres shprehin interes për Tarik Skubalin, lidhja e parë konkrete për asin e tregut Bills mbysin Vikings 23-6 në Monday Night Football, Wentz mbyllet me vetëm 81 jarde dhe dy ndërprerje Flagg shënon 43 pikë, Mavericks fitojnë thrillerin 125-122 ndaj Pacers Pistons kthehen te fitorja, mposhtin Wizards 122-111 pavarësisht 44 pikëve të Davis
Menu
Maqedonia e Veriut

Kasami mbledh myftiun dhe mitropolitin në Tetovë: mesazh i përbashkët kundër incidenteve ndëretnike

Kryetari i Tetovës Bilall Kasami takoi myftiun Selver Xhemaili dhe mitropolitin Josif, me mesazh të përbashkët për paqe, tolerancë dhe bashkëjetesë pas incidenteve të fundit ndëretnike në qytet.

· 1 min lexim

Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, zhvilloi një takim me myftiun e Tetovës, Selver Xhemaili, dhe mitropolitin e Eparhisë së Tetovës dhe Gostivarit, Josif, siç njofton Press Online. Në takim u diskutua për incidentet e fundit ndëretnike në qytet.

Bashkëbiseduesit i cilësuan incidentet si raste të izoluara, të cilat, sipas tyre, disa persona po përpiqen t’i shfrytëzojnë për qëllime të tyre. Pas takimit ata përcollën një mesazh të përbashkët për paqe, tolerancë dhe mirëkuptim ndërmjet të gjitha komuniteteve.

Në mesazh theksohet se paqja, siguria dhe bashkëjetesa janë përgjegjësi e përbashkët e të gjithë qytetarëve. Ata vlerësuan se Tetova është shembull i bashkëjetesës së komuniteteve të ndryshme etnike dhe porositën se nuk do të lejojnë që fëmijët të keqpërdoren për nxitjen e tensioneve ndëretnike.

Në fund ata bënë thirrje për qetësi, tolerancë dhe përgjegjësi pas incidenteve të fundit në qytet.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu