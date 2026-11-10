Kasami mbledh myftiun dhe mitropolitin në Tetovë: mesazh i përbashkët kundër incidenteve ndëretnike
Kryetari i Tetovës Bilall Kasami takoi myftiun Selver Xhemaili dhe mitropolitin Josif, me mesazh të përbashkët për paqe, tolerancë dhe bashkëjetesë pas incidenteve të fundit ndëretnike në qytet.
Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami, zhvilloi një takim me myftiun e Tetovës, Selver Xhemaili, dhe mitropolitin e Eparhisë së Tetovës dhe Gostivarit, Josif, siç njofton Press Online. Në takim u diskutua për incidentet e fundit ndëretnike në qytet.
Bashkëbiseduesit i cilësuan incidentet si raste të izoluara, të cilat, sipas tyre, disa persona po përpiqen t’i shfrytëzojnë për qëllime të tyre. Pas takimit ata përcollën një mesazh të përbashkët për paqe, tolerancë dhe mirëkuptim ndërmjet të gjitha komuniteteve.
Në mesazh theksohet se paqja, siguria dhe bashkëjetesa janë përgjegjësi e përbashkët e të gjithë qytetarëve. Ata vlerësuan se Tetova është shembull i bashkëjetesës së komuniteteve të ndryshme etnike dhe porositën se nuk do të lejojnë që fëmijët të keqpërdoren për nxitjen e tensioneve ndëretnike.
Në fund ata bënë thirrje për qetësi, tolerancë dhe përgjegjësi pas incidenteve të fundit në qytet.
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