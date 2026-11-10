Wilson jashtë për gjithë sezonin me frakturë në qafë, Cardinals rrezikojnë të humbin edhe Minshew
Arizona Cardinals morën dy goditje të rënda të hënën: marrësi kryesor Michael Wilson do të mungojë për pjesën e mbetur të sezonit për një frakturë në qafë, ndërsa kuarterbeku Gardner Minshew II ka të ngjarë të mbyllë gjithashtu sezonin për një dëmtim në ligamentin e bërrylit. Sipas USA Today dhe Pro Football Talk, trajneri kryesor Mike LaFleur e njoftoi vendimin për Wilson në konferencën e së hënës, dhe lojtari do të vendoset në listën e të dëmtuarve.
Wilson u dëmtua që në aksionin e katërt sulmues të humbjes 17-3 të së dielës kundër Seattle Seahawks: pas një kapjeje prej 17 jardesh u përplas nga cornerback-u Devon Witherspoon dhe ra në kokë, por u tha shokëve vetëm se kishte një ngërç në qafë dhe e luajti gjithë ndeshjen, duke e mbyllur me gjashtë kapje për 60 jarde, më shumë se çdo lojtar tjetër i ndeshjes. “Ai është një luftëtar i tillë, sa nuk i dha shumë rëndësi”, tha LaFleur. “Kur i kaloi adrenalina dhe bëri kontrollet sot, atëherë e kuptuam.” Sipas burimeve të ESPN, bëhet fjalë për një frakturë vertebre dhe Wilson do të mbajë një mbajtëse qafe për gjashtë javë deri në dy muaj, por LaFleur tha se nuk shqetësohet për pasoja afatgjata. Wilson, i cili sipas Reuters luante edhe me dy brinjë të thyera, e mbyll sezonin me 51 kapje për 546 jarde dhe dy touchdown, pas sezonit 2025 me 78 kapje për 1,006 jarde; në shtator ai nënshkroi një zgjatje trevjeçare prej 75 milionë dollarësh.
Humbja peshon edhe më shumë sepse Cardinals e shkëmbyen Marvin Harrison Jr. te Houston Texans në tetor, ndërsa Kendrick Bourne dhe Jalen Brooks janë në listën e të dëmtuarve. Marrësit aktivë të mbetur janë Simi Fehoko, Devin Duvernay, Reggie Virgil dhe Harrison Wallace III.
Goditja e dytë ka të bëjë me kuarterbekun. Sipas ESPN, Minshew ka të ngjarë të ketë nevojë për një operacion që i mbyll sezonin në ligamentin ulnar kolateral (UCL) të bërrylit të djathtë, dhe po kërkon mendime të tjera mjekësore për ta konfirmuar. Ai u dëmtua në aksionin e fundit të pjesës së parë kundër Seahawks, nga një goditje e Dante Fowler Jr. që shkaktoi edhe një fumble, por qëndroi në fushë deri në fund dhe kompletoi 21 nga 30 pasime për 166 jarde.
Nëse Minshew mungon, sipas ESPN titullar të dielën kundër Los Angeles Rams do të jetë fillestari (rookie) Carson Beck, ndërsa Cardinals planifikojnë të marrin veteranin Josh Johnson nga ekipi i stërvitjes i Cincinnati Bengals, sipas burimeve të Adam Schefter të ESPN.
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