Florence Pugh me fustanin rozë të zbehtë Valentino në Governors Awards: dekolte e thellë dhe çarje deri në kofshë
Florence Pugh ishte një nga paraqitjet më të komentuara të mbrëmjes në Governors Awards 2026, ku u shfaq me një fustan të personalizuar Valentino, të krijuar nga Alessandro Michele. Krijimi në ngjyrë rozë të zbehtë tërhoqi vëmendjen që në çastin e parë, duke e kthyer aktoren në qendër të vëmendjes së tapetit të kuq.
Fustani dallohej për dekoltenë e thellë në formë zemre dhe për korse të strukturuar, që i jepte siluetës një formë të përcaktuar dhe elegante. Detajet e holla me volane jashtë shpatullave, përgjatë krahëve, i shtonin pamjes një ndjesi romantike, ndërsa shkëlqimi i lehtë dhe palosjet e imta rreth belit dhe ijeve e bënin krijimin edhe më të rafinuar.
Fundi i gjatë deri në tokë plotësohej nga një çarje e lartë deri në kofshë, e rrethuar nga volane shifoni që binin në kaskadë dhe lëviznin me çdo hap të aktores. Pamjen e plotësoi me këpucë të shndritshme Aquazzura dhe një gjerdan Bulgari, dy zgjedhje që theksuan shkëlqimin e veshjes pa e mbingarkuar atë.
Edhe grimi dhe flokët ishin në harmoni me elegancën e fustanit: flokët e saj bionde ishin lënë në valë të lira dhe të çrregullta, ndërsa grimi theksonte butësisht sytë, me lëkurë të ndritshme dhe buzë në ngjyrë nude. Siç shkruan The Fashion Spot, stilistja e saj e njohur, Rebecca Corbin-Murray, ndau pamje të paraqitjes në Instagram, duke konfirmuar se fustani i personalizuar ishte krijim i Alessandro Michele për Valentino.
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