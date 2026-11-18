Robinson në listën e të dëmtuarve, Titans humbin objektivin më të shpeshtë të Ward për të paktën katër ndeshje
Tennessee Titans e vendosën të martën wide receiver-in Wan’Dale Robinson në listën e të dëmtuarve, sipas Pro Football Talk. Robinson u dëmtua në kyçin e këmbës gjatë humbjes së së dielës së kaluar kundër Jacksonville Jaguars. Vendosja në listën e të dëmtuarve do të thotë se ai do të mungojë të paktën në katër ndeshjet e ardhshme të Titans.
Humbja është e rëndë për sulmin e Tennessee-s, sepse Robinson ka qenë objektivi më i shpeshtë i kuarterbekut Cam Ward këtë sezon. Ai ka 38 pritje për 272 jarde dhe tre touchdown-e, i synuar 54 herë, më shumë se çdo lojtar tjetër i Titans në këtë periudhë të parë të sezonit.
Titans plotësuan vendin e tij në roster duke nënshkruar wide receiver-in Xavier Restrepo nga ekipi i stërvitjes. Restrepo ishte shok skuadre i Ward në kolegj dhe pati tre pritje për 31 jarde si ngritje e përkohshme në Javën 10, ndaj ai tashmë e njeh mirë kuarterbekun dhe sistemin e sulmit.
Tennessee nënshkroi gjithashtu wide receiver-in Jamari Thrash në ekipin e stërvitjes, duke shtuar thellësi në një grup që po përballet me mungesa të shumta.
Problemet në pozicionin e wide receiver-it nuk mbarojnë këtu. Rookie Carnell Tate ka humbur dy ndeshjet e fundit të skuadrës me një dëmtim në shpatull, por trajneri kryesor Robert Saleh tha të hënën se shpresojnë që zgjedhja e raundit të parë të kthehet në Javën 11.
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