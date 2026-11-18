LeBron James padit krijuesit e aplikacionit të basteve «Bron»: përdorën imazhin tim të krijuar me AI
LeBron James ka paditur krijuesit e një aplikacioni bastesh sportive me inteligjencë artificiale, duke thënë se ata kanë shkelur qëllimisht të drejtat e tij të publicitetit dhe markat tregtare duke e quajtur aplikacionin «Bron» dhe duke përdorur imazhe të krijuara artificialisht të tij në marketing. Lajmin e raporton Associated Press, në shkrimin e publikuar nga ESPN.
Në padinë e ngritur në Gjykatën e Qarkut të SHBA-së në New York, avokatët e James e quajtën këtë «një taktikë të qëllimshme dhe në keqbesim» për të përdorur famën, ngjashmërinë dhe pseudonimin e lojtarit për të promovuar «një produkt të ri dhe të panjohur». Padia i kërkon gjykatës t’i ndalojë krijuesit të përdorin emrin e yllit të Philadelphia 76ers, t’i detyrojë të heqin dorë nga çdo para që kanë fituar tashmë dhe të paguajnë dëmshpërblime — përfshirë vlerën e drejtë të tregut për përdorimin e emrit të tij, si dhe dëmshpërblime ndëshkuese.
«Të paditurit nuk e patën problem që u përfshinë në sjellje të paligjshme për të fituar famë për aplikacionin e tyre të panjohur më parë», thuhet në padi, sipas AP. «Ata krijuan qëllimisht përshtypjen e rreme se zoti James e miratonte dhe ishte i lidhur me aplikacionin Bron, në përpjekje për të nxitur shkarkimet dhe abonimet me pagesë».
Mesazhet që Associated Press u dërgoi përmes faqes së aplikacionit dhe adresave të emailit të themeluesve të tij, në kërkim të një komenti, nuk morën përgjigje të martën, raporton AP.
Zhvilluesi i aplikacionit, PlayVision Inc., është me bazë në Kaliforni. Sipas padisë, kompania u themelua në vitin 2025 nga drejtori ekzekutiv Anish Gupta dhe drejtori i teknologjisë Marc Zoghby, me mbështetjen e akseleratorit të startup-eve Y Combinator, si një program që do të përdorte inteligjencën artificiale për të analizuar pamjet e ndeshjeve dhe stërvitjeve për skuadrat dhe tifozët e sportit. Këtë vit kompania nxori aplikacionin «Bron», për të cilin thotë se nuk pranon baste direkte, por ngarkon një tarifë abonimi për shërbime si ndjekja e basteve dhe krahasimi i koeficientëve.
Kampanja e marketingut e këtij muaji shfaqte imazhin e një personi që i ngjante James — deri te tatuazhet, zëri dhe fanella me numrin 23 — ulur në një dhomë zhveshjeje dhe duke shfletuar aplikacionin. Avokatët e James i dërguan një letër ndalimi, siç u raportua më parë nga Front Office Sports. Kompania e hoqi reklamën, por jo para se ajo të rishpërndahej dhe të shihej rreth 1 milion herë, thuhet në padi.
Gupta iu përgjigj kërkesës së avokatëve në rrjetet sociale duke shkruar se aplikacioni do të marrë një emër të ri, por deri në ngritjen e padisë nuk ishte miratuar asnjë emër i ri — gjë që, sipas ekipit ligjor të James, sugjeron se kompania po e shfrytëzonte polemiken për vëmendje. Gupta shkroi këtë javë në rrjetet sociale se emri i ri do të njoftohet të mërkurën.
Padia vë në dukje se James zakonisht kërkon dhjetëra miliona dollarë për marrëveshje të tilla miratimi dhe se ai ka tashmë një marrëveshje ekskluzive me platformën e tregut të parashikimeve Polymarket. Ajo pretendon gjithashtu se marketingu ishte veçanërisht i dëmshëm pjesërisht sepse shfaqte James-in e krijuar me AI duke shfletuar baste që përfshinin lojtarë të NBA-së.
«Integriteti i garës së NBA-së — dhe besimi i publikut se lojtarët nuk po vënë baste në ndeshjet që luajnë vetë — është i një rëndësie parësore për ligën, lojtarët e saj dhe tifozët», thuhet në padi, sipas AP.
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