Bednar dhe Jeffers pranojnë ofertat kualifikuese prej 23.15 milionë dollarësh, pesë të tjerë i refuzojnë
Afati për lojtarët që të pranojnë ose refuzojnë ofertën kualifikuese skadoi në orën 16:00 ET të martën, më 17 nëntor 2026, raportojnë MLB Trade Rumors dhe USA Today. Tetë lojtarë e kishin marrë ofertën, me vlerë 23.15 milionë dollarë për një vit — mesatarja e pagave të 125 lojtarëve më të paguar të bejsbollit. Vetëm dy prej tyre e pranuan, ndërsa pesë të tjerë zgjodhën tregun e lirë.
Bednar qëndron me Yankees
David Bednar, mbyllësi i New York Yankees, e pranoi ofertën. Ai shënoi 7 fitore dhe 3 humbje, me 35 save dhe një ERA prej 2.47, në sezonin e tij të parë të plotë në Bronx. Bednar fitoi 9 milionë dollarë vitin e kaluar, ndërsa 143 save-t e tij në pesë sezone renditen të pestat në bejsboll. Ai do të jetë Yankee edhe në vitin 2027 për 23.15 milionë dollarë dhe nuk mund të shkëmbehet pa pëlqimin e tij deri më 15 qershor; dimrin e ardhshëm mund të bëhet lojtar i lirë, pa asnjë zgjedhje drafti të lidhur me të.
Jeffers kthehet në Minnesota
Ryan Jeffers, kapësi i Minnesota Twins, e pranoi gjithashtu ofertën. Ai goditi 14 home run me një OPS prej .814 në 92 ndeshje dhe fitoi 6.7 milionë dollarë. Me pranimin, ai bëhet kapësi më i paguar sipas vlerës mesatare vjetore në vitin 2027; ai kthehet në Minnesota për vitin 2027 për 23.15 milionë dollarë dhe, njësoj si Bednar, nuk mund të shkëmbehet pa pëlqimin e tij deri më 15 qershor. Bednar dhe Jeffers janë lojtarët e 19-të dhe të 20-të që pranojnë një ofertë kualifikuese që nga fillimi i sistemit pas sezonit 2012; gjashtë e kanë pranuar në dy dimrat e fundit, pas vetëm 14 më parë.
Pesë refuzimet
Pesë lojtarët e tjerë e refuzuan ofertën, sipas Alden González të ESPN: Randy Arozarena (Mariners), Seiya Suzuki (Cubs), Trevor Rogers (Orioles), Brandon Lowe (Pirates) dhe Adrián Morejón (Padres). Refuzimet e Suzuki, Lowe dhe Morejón ishin raportuar në këtë faqe më herët sot; tabloja e plotë dhe e re është pranimi i Bednarit dhe Jeffersit, bashkë me refuzimet e Arozarenës dhe Rogersit. Nëse një lojtar refuzon dhe firmos diku tjetër, skuadra e tij e mëparshme merr kompensim në formën e zgjedhjeve të draftit, ndërsa skuadra që e firmos përballet me penalitete.
Arozarena shënoi një rekord personal prej 113 pikësh, goditi 26 home run dhe regjistroi një WAR prej 5.5 në Seattle. Rogers i bëri të 30 startimet, me një ERA prej 4.03 në një rekord personal prej 169 2/3 inningsh dhe, pas Tarik Skubalit, është ndoshta startuesi më i mirë i majtë në dispozicion. MLB Trade Rumors i projektoi pesë lojtarët që refuzuan për marrëveshje të shëndosha edhe me ofertën kualifikuese të bashkangjitur: Rogers pesë vjet për 115 milionë dollarë, Morejón pesë vjet për 80 milionë dollarë, Suzuki katër vjet për 105 milionë dollarë, Arozarena katër vjet për 100 milionë dollarë dhe Lowe tre vjet për 69 milionë dollarë.
Jake Bauers e kishte marrë gjithashtu një ofertë kualifikuese nga Brewers, por ai kishte firmosur tashmë me Boston Red Sox — katër vjet për 58 milionë dollarë, siç është raportuar tashmë në këtë faqe — dhe iu prezantua mediave të Bostonit më 17 nëntor. Marrëveshja kolektive e punës skadon në orën 23:59 ET më 1 dhjetor, kështu që lojtarët që refuzuan kanë rreth dy javë për të firmosur para një bllokade të pritshme që do të ngrijë tregun e lirë.
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