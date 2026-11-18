Phillips dhe Biggers jashtë për gjithë sezonin, Dolphins humbin dy titullarët e vijës mbrojtëse
Miami Dolphins i vendosi të martën në listën e të dëmtuarve (injured reserve) dy titullarët e vijës mbrojtëse, Jordan Phillips dhe Zeek Biggers, dhe të dy janë jashtë për pjesën e mbetur të sezonit, sipas njoftimit zyrtar të ekipit, të raportuar nga Pro Football Rumors.
Phillips u dëmtua në Javën 10 dhe trajneri kryesor Jeff Hafley kishte shprehur më herët shqetësim se bëhej fjalë për një dëmtim afatgjatë. Sipas ESPN, gazetari Marcel Louis-Jacques raporton se Phillips pësoi një këputje të bicepsit të dielën dhe do t’i nënshtrohet operacionit. Edhe Biggers do të ketë nevojë për një operacion që i mbyll sezonin. Phillips tani ndodhet në të njëjtën situatë si shoku i tij i vijës mbrojtëse, Zach Sieler — Miami ka humbur majën e thellësisë së pozicionit të defensive tackle brenda një jave.
Phillips, i zgjedhur në raundin e pestë të draftit të vitit 2025, ishte një lojtar i rregullt i mbrojtjes si debutues, me 43% të aksioneve në 17 paraqitje, dhe në vitin 2026 mori rolin e titullarit, duke regjistruar 28 tackle para dëmtimit. 22-vjeçari është nën kontrollin e ekipit deri në vitin 2028.
Për të mbushur boshllëkun, Miami ngriti në ekipin aktiv defensive tackle Jordan Jefferson nga ekipi i stërvitjes. Jefferson, i cili ka 10 paraqitje në karrierë me Jacksonville, San Francisco dhe Cincinnati, është kandidat për një rol të rregullt. Gjithashtu, quarterback Brady Cook dhe defensive end Eric Watts u nënshkruan në ekipin aktiv nga ekipi i stërvitjes.
Në pozicionin e goditësit, pas lirimit të Zane Gonzalez të hënën, Dolphins shtuan në ekipin e stërvitjes goditësin veteran Daniel Carlson. Carlson, 31 vjeç, ish-All-Pro që luajti për Raiders nga viti 2018 deri në 2025 dhe luajti shtatë ndeshje me Saints në fillim të këtij sezoni — 8 nga 12 goditje të sakta nga fusha, me një saktësi 86% në karrierë — kishte bërë një provë me Miami javën e kaluar.
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