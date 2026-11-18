Jennifer Lawrence rikthehet në tapetin e “Hunger Games” me mantelin mbretëror Dior me lule të qëndisura
Jennifer Lawrence u rikthye mbrëmjen e së hënës, më 16 nëntor, në tapetin e kuq të “Hunger Games”, në premierën në New York të “The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”, katërmbëdhjetë vjet pas premierës së parë të sagës, kur ishte vetëm 21 vjeçe dhe kishte zgjedhur një fustan prej lameje të artë nga Prabal Gurung.
Këtë herë aktorja zgjodhi një pamje romantike dhe teatrale: një pallto-mantel të gjatë deri në tokë nga koleksioni pre-fall 2026 i Dior, i krijuar nga Jonathan Anderson, me jakë të bardhë prej pelushi artificial dhe qëndisje lulesh që zbrisnin anash trupit. Zgjedhja i dha asaj një ajër mbretëror dhe kinematografik, në harmoni të plotë me atmosferën e mbrëmjes.
Mbrëmja u shndërrua edhe në një ribashkim familjar për kastin origjinal: në premierë morën pjesë Josh Hutcherson dhe Woody Harrelson, si edhe Rachel Zegler, Elizabeth Banks dhe Elle Fanning. Sipas Variety, Hutcherson dhe Lawrence xhiruan një skenë të vetme flash-forward për filmin e ri.
Siç vëren W Magazine, mantelët e mbrëmjes me frymëzim vintage po jetojnë momentin e tyre, dhe Lawrence i dha këtij trendi një kthesë kinematografike.
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