Tigers heqin nga lista Vierling, Jung, Sweeney dhe Miller, mbrojnë Briceño, Anderson dhe Graham
Detroit Tigers kanë njoftuar se kanë hequr nga lista katër lojtarë: infielderët Jace Jung dhe Trey Sweeney, outfielderin Matt Vierling dhe hedhësin e majtë Jake Miller, siç raporton MLB Trade Rumors. Lëvizja i hap vend listës prej 40 lojtarësh për të finalizuar nënshkrimin me Emilio Pagán — marrëveshje e raportuar më parë në këtë faqe kur u arrit — dhe për të zgjedhur në listë Josue Briceño, Max Anderson dhe Peyton Graham, të tre perspektivë që përndryshe do të kishin qenë të përshtatshëm për draftin Rule 5.
Vierling, 30 vjeç, ishte një nga kandidatët më të dukshëm të ligës për t’iu mohuar kontrata, me një pagë të parashikuar prej 3.7 milionë dollarësh në vitin e fundit të përshtatshmërisë për arbitrazh. Ai vjen pas një sezoni të dytë radhazi të shkatërruar nga dëmtimet: një tendosje e aduktorit i kushtoi dy muajt e fundit, dhe ai goditi .207/.255/.335 në 291 paraqitje në pjatë.
Jung, i cili mbushi 26 vjeç muajin e kaluar, ishte zgjedhja e 12-të në përgjithësi në draftin e vitit 2022. Ai regjistroi një linjë .227/.344/.421 në Triple-A me 22 home run, luajti vetëm gjashtë ndeshje në MLB këtë vit dhe ka një linjë .193/.319/.230 në 160 paraqitje në pjatë në MLB. Detroit e mori Sweeney nga Dodgers në marrëveshjen e afatit të shkëmbimeve të vitit 2024 për Jack Flaherty. Ai goditi .202/.261/.313 në 445 paraqitje në pjatë në MLB në 2024-25 dhe humbi të gjithë sezonin 2026 me një dëmtim në shpatullën e djathtë që kërkoi kirurgji artroskopike në qershor.
Miller, 25 vjeç, një zgjedhje e raundit të tetë në vitin 2022, u shtua në listën prej 40 lojtarësh nëntorin e kaluar për ta mbrojtur nga drafti i mëparshëm Rule 5. Në një sezon të ndërprerë nga dëmtimet, ai hodhi 23 1/3 inning në katër nivele, duke lejuar vetëm dy pikë me 24 strikeout, por shqetësimet për qëndrueshmërinë e bënë Detroitin të rrezikojë ta humbasë atë.
Tigers mund të kalojnë tri ditët e ardhshme duke kërkuar shkëmbime, megjithëse rezultati më i mundshëm për të katërt është që t’u mohohet kontrata të premten, gjë që do t’i dërgonte ata në agjenci të lirë pa waivers. Detroit mund të përpiqet t’i nënshkruajë sërish me marrëveshje të ligave të vogla, me Millerin dhe Sweeney-n si më të mundshmit për t’u kthyer si të ftuar jo në listë.
Ndër të mbrojturit, Anderson vjen pas një sezoni .302/.386/.477 me 15 home run në 482 paraqitje në pjatë në Triple-A Toledo dhe është kandidat për të nisur sezonin me ekipin dhe për të konkurruar për minuta në second base nëse Detroit nuk e nënshkruan sërish ose nuk e zëvendëson Gleyber Torresin nga jashtë. Briceño, 22 vjeç, është ndër perspektivët më të mirë të catching-ut në sport; pas një sezoni të dëmtuar nga lëndimet, ai kishte goditur .266/.383/.500 me 20 home run në vitin 2025, dhe renditet pas Dillon Dingler dhe Eduardo Valencia në thellësinë e catching-ut të Detroitit. Graham ishte një vendim kufitar: ai goditi .290/.397/.429 me 66 baza të vjedhura në Double-A, është një i draftuar nga kolegji në vitin 2022 që hyn në sezonin e moshës 26-vjeçare pa arritur në Triple-A dhe është një mbrojtës i gjithanshëm. Tigers ishin të 29-tët në MLB me vetëm 58 baza të vjedhura sezonin e kaluar.
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