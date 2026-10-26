FOKUS – Pabarazitë mes vendeve të BE-së lidhen me afër 30 000 raste të tepërta të kancerit
BRUKSEL, 26 tetor /ATSH – AA/ – Në vitin 2024, sipas një studimi të prezantuar së fundmi, në vendet e Bashkimit Evropian (BE) u vlerësuan afër 30.000 raste shtesë të kancerit të mushkërive dhe qafës së mitrës, si pasojë e dallimeve në normat e incidencës së kancerit, ku në disa vende këto norma ishin më shumë se shtatë herë më të larta se në të tjerat.
Sipas raportit të agjencisë së lajmeve ANSA, gjetjet u prezantuan në Kongresin e Shoqatës Evropiane për Onkologjinë Mjekësore në Madrid nga epidemiologu italian Diego Serraino.
Bazuar në vlerësimet e Sistemit Evropian të Informacionit për Kancerin, studimi identifikoi 29.412 raste të tepërta në vendet ku incidenca ishte mbi mesataren e BE-së.
Për kancerin e mushkërive te burrat, incidenca varionte nga 38 raste për 100.000 banorë në Suedi në 130 raste në Hungari, ndërsa në 12 vende u regjistruan gjithsej 11.105 raste të tepërta.
Te gratë, në Danimarkë u regjistruan 83 raste të kancerit të mushkërive për 100.000 banorë, krahasuar me 20 raste në Lituani, duke kontribuar në 13.441 raste të tepërta në 11 vende.
Dallime edhe më të mëdha u vunë re te kanceri i qafës së mitrës, me Rumaninë që regjistroi 36 raste për 100.000 gra, krahasuar me vetëm 5 raste në shtetin ishullor Malta.
Nga 4.866 rastet e tepërta të kancerit të qafës së mitrës të identifikuara në 10 vende, Rumania përbënte 2.475 prej tyre.
Studiuesit theksuan rëndësinë e masave më të forta kundër pirjes së duhanit për të ulur rrezikun e kancerit të mushkërive, krahas vaksinimit kundër papillomavirusit njerëzor (HPV) dhe depistimit të rregullt për të parandaluar kancerin e qafës së mitrës dhe për të zbuluar herët lezionet parakanceroze.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.