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15 Nën 2026
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Kronika

Fshiu shënimin mbi truallin në Selitë, Prokuroria e Tiranës çon në gjyq juristin e Kadastrës së Vlorës për shpërdorim detyre

Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq juristin e Kadastrës së Vlorës, Andi Barjami, i akuzuar se fshiu pa bazë ligjore shënimin kufizues mbi një truall 3250 metra katrorë në Selitë, duke i hapur rrugë një kontrate të re ndërtimi.

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Fshiu shënimin mbi truallin në Selitë, Prokuroria e Tiranës çon në gjyq juristin e Kadastrës së Vlorës për shpërdorim detyre

Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq për shpërdorim detyre juristin e Kadastrës së Vlorës, Andi Barjami, siç njofton Shqiptarja.com. Sipas akuzës, ai fshiu pa bazë ligjore një shënim kufizues mbi një truall në Selitë, duke i hapur rrugë një kontrate të re ndërtimi.

Kallëzimi u bë nga administratorja e kompanisë "Triumph Company", e cila pretendon se Barjami fshiu shënimin kufizues të kontratës së sipërmarrjes që kompania kishte lidhur me pronarët e tokës për një projekt me sipërfaqe 3250 metra katrorë në Selitë. Sipas kontratës, ndërtimi duhej të realizohej brenda 3 vjetëve nga marrja e lejes. Kontrata ishte regjistruar në Kadastër dhe në kartelën e pronës ishte vendosur shënimi kufizues që mbronte interesin e kompanisë ndaj pronarëve të tokës.

Pronarët pretenduan se kompania nuk e realizoi projektin dhe kërkuan ndërprerjen e marrëdhënies kontraktore dhe fshirjen e shënimit. Kërkesa u trajtua nga Barjami, i cili punonte në Vlorë dhe iu caktua nga shorti elektronik.

Heqja e shënimit u hapi rrugë pronarëve të lidhnin kontratë me një kompani tjetër, "AI Development", pa u provuar se marrëveshja e mëparshme kishte përfunduar ligjërisht. Sipas prokurorisë, kjo cenoi interesin e "Triumph Company".

Çdo person prezumohet i pafajshëm derisa fajësia të vërtetohet me vendim gjyqësor të formës së prerë.

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