Ukraina raportohet se goditi aeroportin ushtarak të Akhtubinskut në Astrakhan, dëgjohen të paktën 30 shpërthime
Forcat ukrainase raportohet se goditën aeroportin ushtarak të Akhtubinskut në rajonin e Astrakhanit në Rusi, ku u dëgjuan të paktën 30 shpërthime, sipas kanalit ukrainas të monitorimit në Telegram Exilenova Plus, siç njofton The Kyiv Independent.
Sipas Exilenova Plus, goditja synoi zonat e parkimit të avionëve, depot e municioneve dhe objekte të tjera në aeroport. Pas shpërthimit të pretenduar, në vend u dëgjuan të paktën 30 shpërthime, sipas të njëjtit kanal.
The Kyiv Independent tha se nuk mund ta konfirmonte në mënyrë të pavarur goditjen. Baza ajrore ndodhet rreth 650 km në lindje të territorit të kontrolluar nga Ukraina dhe rreth 30 km në perëndim të kufirit të Rusisë me Kazakistanin.
Guvernatori i rajonit të Astrakhanit, Igor Babushkin, tha se 31 dronë u shkatërruan në pjesën veriore të rajonit gjatë natës.
Aeroporti i Akhtubinskut është goditur edhe më parë: më 29 tetor një avion luftarak rus Su-57 i gjeneratës së pestë u dëmtua aty, gjë që e konfirmoi agjencia ukrainase e inteligjencës ushtarake HUR, ndërsa më 20 gusht një goditje ukrainase me dronë dëmtoi një bombardues Su-34 aty, sipas Shtabit të Përgjithshëm ukrainas.
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