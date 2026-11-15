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Bota

HAPËSIRË – Elon Musk arrin një tjetër sukses historik, Starship kthehet në platformën e nisjes

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në platformën e nisjes

KALIFORNI, 15 nëntor /ATSH -ANSA/ – Kompania amerikane SpaceX, e themeluar nga Elon Musk, ka shënuar një arritje historike në industrinë hapësinore, duke realizuar me sukses për herë të parë rikuperimin e fazës së sipërme të një rakete orbitale konvencionale.

Sipas CNN, anija kozmike Starship u rikthye në mënyrë të sigurt në platformën e nisjes, pas një qëndrimi njëditor në orbitë.

Mjeti hapësinor u shfaq nga retë në përfundim të një manovre zbritjeje që përshkoi një pjesë të madhe të kontinentit, duke u pozicionuar me saktësi mes krahëve mekanikë të vendosur mbi platformën e nisjes, të njohur si “shkopinjtë” (chopstick arms).

Kjo teknologji mundëson kapjen dhe rikuperimin e mjetit hapësinor pa pasur nevojë për një ulje tradicionale, duke hapur perspektiva të reja për ripërdorimin e raketave dhe uljen e kostove të udhëtimeve në hapësirë.

Arritja konsiderohet një nga sukseset më të rëndësishme inxhinierike në historinë e eksplorimit hapësinor.

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