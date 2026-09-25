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«Galileo»: Raúl Esparza, Joy Woods dhe Jeremy Kushnier kënduan tri këngë nga muzikali i ri i Broadway-t në majë të Edge NYC-së

Parë paraprakisht 100 kate mbi Hudson Yards — preview-t nisin më 10 nëntor në Teatrin Shubert, me hapjen zyrtare më 6 dhjetor.

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Lartë mbi Nju Jork, më 24 shtator, Raúl Esparza, Joy Woods, Jeremy Kushnier dhe kasti i Broadway-t i muzikalit të ri «Galileo» dhuruan një shije të parë të shfaqjes: tri këngë nga partitura e Michael Weiner-it dhe Zoe Sarnak-ut, kënduar në kuvertën e vëzhgimit Edge NYC me dysheme xhami — 100 kate mbi Hudson Yards.

Esparza, që do të luajë rolin kryesor të astronomit legjendar, këndoi solon e tij «Heaven’s Changing», ndërsa Woods performoi këngën «Limited Life»; Kushnier udhëhoqi performancën e kompanisë së plotë të shfaqjes.

Shfaqjet paraprake të «Galileo» nisin më 10 nëntor në Teatrin Shubert të Broadway-t, me hapjen zyrtare më 6 dhjetor. Esparza dhe Kushnier rikthehen në rolet e tyre nga produksioni botëror premierë në Berkeley Rep, ku muzikali u prezantua për herë të parë.

Muzikali — me libër nga fituesi i çmimit Emmy, Danny Strong, muzikë dhe tekst nga Weiner dhe Sarnak — vendos në qendër shkencëtarin historik Galileo Galilein, astronomin pionier që konsiderohet gjerësisht babai i shkencës moderne, i fizikës klasike, i metodës shkencore dhe i astronomisë vëzhguese.

Kasti i Broadway-t përfshin gjithashtu Bradley Dean (Chess, The Phantom of the Opera), Jordon Lee Garcia dhe Javier Muñoz (Hamilton, In the Heights); fituesi i Grammy-t Michael Park do të alternohet me Esparza-n në disa shfaqje. Regjinë e ka Michael Mayer, koreografinë David Neumann, ndërsa producentë janë Amanda Lipitz, Henry Tisch dhe Jordan Roth.

Burimi: Playbill — https://playbill.com/article/see-raul-esparza-joy-woods-jeremy-kushnier-perform-three-songs-from-new-musical-galileo

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