Nafta bie të premten pasi tregjet shpresojnë për armëpushim SHBA–Iran: Brent në 105.85 dollarë
Çmimet e naftës ranë lehtë të premten ndërsa tregjet peshuan mundësinë e një armëpushimi mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, pas një jave paqëndrueshmërie të shkaktuar nga sulmet e reja në Lindjen e Mesme.
Nafta Brent ra me 74 cent, ose 0.69 për qind, në 105.85 dollarë për fuçi, ndërsa nafta amerikane West Texas Intermediate (WTI) ra me 81 cent, ose 0.86 për qind, në 93.80 dollarë për fuçi, sipas të dhënave të të premtes në mëngjes. Fillimi i ngadaltë i ditës ishte në kontrast me një javë paqëndrueshmërie, kur çmimet u rritën deri në 5 për qind të enjten — niveli më i lartë i mbylljes që nga 15 shtatori.
Shpresat diplomatike vijnë nga Nju Jorku, ku negociatorët amerikanë dhe iranianë po eksplorojnë një rrugë të fazuar daljeje nga lufta, që do të përfshinte rihapjen e Ngushticës së Hormuzit nga Teherani dhe heqjen nga Uashingtoni të bllokadës ekonomike të Iranit, thanë burime pranë bisedimeve. “Shpresat diplomatike po i ndihmojnë në thelb çmimet e naftës t’i përballojnë sulmet e fundit ushtarake në Lindjen e Mesme, me naftën që tregtohet pak më e butë pavarësisht sulmeve”, tha Tim Waterer, analist kryesor në KCM Trade.
Të enjten, presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha se i takon SHBA-së të zgjedhë kur do të përfundojë lufta me Iranin. “Është Amerika që duhet të zgjedhë nëse dëshiron t’i japë fund apo jo”, tha Pezeshkian në një intervistë të transmetuar të enjten në Fox News.
Ndërkohë tensionet ushtarake vazhdojnë: Arabia Saudite njoftoi se ka kapërcyer gjashtë raketa balistike të lëshuara nga rebelët Huthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani, duke penguar sulmet ndaj provincës jugore të Taifit dhe zonës së Janbës në Detin e Kuq, sipas koalicionit të udhëhequr nga sauditët në Jemen. Arabia Saudite po rrit vëllimet e pompimit të naftës përmes gazsjellësit Lindje-Perëndim drejt qendrës së eksportit në Janbë në Detin e Kuq, megjithëse ngarkimet e tankereve nuk kanë rifilluar ende.
Që nga fillimi i luftës në fund të shkurtit, rreth një e pesta e dërgesave botërore të naftës dhe gazit janë ndërprerë, duke i shtyrë çmimet 50 për qind lart vetëm në mars.
Burimi: Reuters
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