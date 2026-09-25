Dodgers dhe Padres, 24 shtator 2026: Ndeshje pa gola dhe beteja për vendet në playoff
Më 24 shtator 2026 Los Angeles Dodgers pritën San Diego Padres në një përballje që, në kohën e raportimit, ishte e barabartë pa gola. Para ndeshjes rekordet e skuadrave ishin 97-61 për Dodgers dhe 88-70 për Padres. Në pjesët e para të takimit si startues u përmend T. Glasnow, ndërsa Fernando Tatis ishte në rreshtim me mesatare goditjeje .287.
Siç raporton Bleacher Report, Dodgers siguruan një ‘bye’ në rundin e parë të play-offit pas humbjes së Atlanta Braves 7-6, çka do t’u japë atyre avantazh fushë të paktën në Serinë e Ndjekshme të Nacionaleve (NLDS), e cila nis më 3 tetor.
Padres vazhdojnë luftën për një vend në garën e Wild Card dhe kanë bërë lëvizje në përbërje, përfshirë rikthimin e disa lojtarëve drejt përgatitjeve për fazën e eliminimit. Stabiliteti i startuesve dhe efikasiteti i bullpen-it pritet të jenë faktorë vendimtarë për fatin e tyre në tetor. Tek Dodgers, formacioni me Mookie Betts dhe rikthimin e Shohei Ohtani i jep skuadrës më shumë thellësi për fazën vendimtare.
Për përditësime gjatë ndeshjes dhe analiza pas përfundimit të sezonit, Bleacher Report do të ofrojë mbulim dhe përmbledhje të detajuara.
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