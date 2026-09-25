Gagosian hap ekspozitën e madhe për Magritte-in në Londër: «This Is Still Not a Pipe» me mbi 40 artistë bashkëkohorë
Galeria Gagosian hapi më 24 shtator 2026 në hapësirën e saj Grosvenor Hill në Londër ekspozitën «This Is Still Not a Pipe: The Afterlife of Magritte» (24 shtator – 12 dhjetor 2026), kushtuar trashëgimisë së René Magritte-it (1898–1967) dhe ndikimit të tij të qëndrueshëm në artin e sotëm. E organizuar në bashkëpunim me Fondation Magritte, ekspozita u kurua nga Jasper Sharp dhe Bernard Lagrange.
Ekspozita mbledh piktura, vepra në letër dhe skulptura të rëndësishme nga të gjitha periudhat e karrierës së Magritte-it, me huazime nga muze dhe koleksionistë privatë — nga mollët, pipat, kapelat e mprehta dhe qiejt me re të bardha si pambuku, temat e tij më të njohura. Piktura më e hershme është «Les Fleurs du voyage» (1926), e përfshirë në ekspozitën e parë vetjake të artistit në Bruksel në 1927; ndërkohë «La Lampe philosophique» (1936) lexohet gjerësisht si autoportret konceptual dhe mishëron eksplorimet piktorike të paradoksit dhe introspeksionit. Përfshihen gjithashtu «L’Empire des lumières» (1961) dhe «La Malédiction» (1931), kanavaca e parë e vetme e Magritte-it që përshkruan vetëm një qiell të mbushur me re.
Pikturat e Magritte-it ballafaqohen me veprat e më shumë se 40 artistëve të brezave të ndryshëm, shumë prej të cilave janë krijuar posaçërisht për këtë ekspozitë — nga Vija Celmins, Yoko Ono, Ed Ruscha e Betye Saar te emra bashkëkohorë si Harold Ancart, Allison Katz, Jill Mulleady, Dana Schutz, Pol Taburet, Anna Weyant, Issy Wood, Victor Man, Glenn Ligon, Robert Gober, Alex Da Corte, Maurizio Cattelan, Nairy Baghramian, Rachel Harrison, Sarah Lucas e Jordan Wolfson. Instalacioni është frymëzuar nga aspektet ikonike dhe paradoksale të praktikës së Magritte-it.
Si detaj historik: ekspozita e famshme «International Surrealist Exhibition» e vitit 1936 në New Burlington Galleries të Londrës — ku Magritte mori pjesë — u mbajt vetëm pak hapa larg galerisë Grosvenor Hill, duke e lidhur vendin e sotëm me historinë e surrealizmit në Britani. Ekspozita vijon deri më 12 dhjetor 2026.
Burimi: Gagosian
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