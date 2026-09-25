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«Sleuth» i Shaw Festival-it zbarkon në Toronto: produksioni i parë i rezidencës së re artistike në Harbourfront Centre

Thriller-i i Anthony Shaffer-it, fitues i çmimit Tony, hap sezonin inaugurues të rezidencës shumëvjeçare në waterfront-in e Torontos — preview-t nisin më 16 tetor në The Fleck

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Harbourfront Centre dhe Shaw Festival njoftuan më 24 shtator se «Sleuth», thriller-i legjendar i Anthony Shaffer-it, do të jetë produksioni i parë i rezidencës së parë artistike të festivalit në waterfront-in e Torontos. Bëhet fjalë për një partneritet shumëvjeçar mes një prej kompanive më të mëdha teatrale të Amerikës së Veriut dhe qendrës kulturore në zemër të bregdetit të Torontos, i cili nis zyrtarisht këtë vjeshtë.

Regjinë e mban Peter Fernandes, në debutimin e tij profesional si regjisor — një aktor dhe shkrimtar nga Toronto, me pesë sezone si anëtar i ansamblit të Shaw Festival-it dhe i emëruar së fundmi bashkëpunëtor artistik i Crow’s Theatre. Në rolet kryesore ngjiten Patrick Galligan si shkrimtari i mistereve Andrew Wyke dhe Sepehr Reybod si Milo Tindle. Kastin e plotësojnë Philip Mayfield (inspektori Doppler), Liam McNulty dhe Stanley Rushton. Preview-t nisin më 16 tetor në The Fleck at Harbourfront Centre Theatre, ndërsa shfaqjet vijojnë deri më 1 nëntor.

«Sleuth» u shkrua në vitin 1970 dhe fitoi çmimin Tony për shfaqjen më të mirë — një lojë mace-miu mes dy burrave të ngujuar në vilën gotike të shkrimtarit, ku askush nuk e di se ku mbaron fantazia dhe ku nis realiteti. Pas shfaqjes së fundit në Niagara-on-the-Lake më 9 tetor, produksioni do të përshtatet posaçërisht për skenën e The Fleck. «”Sleuth” është një mënyrë emocionuese për të nisur rezidencën artistike të Shaw-it me Harbourfront Centre. Ka mbajtur sallat plot në Niagara-on-the-Lake me suspensin dhe mjeshtërinë e tij teatrale», tha Tim Carroll, drejtori artistik i Shaw Festival-it.

Sezoni inaugurues i rezidencës vazhdon me klasikun e festave «A Christmas Carol» të Charles Dickens-it, në adaptimin skenik të Tim Carroll-it, nga 12 nëntori deri më 23 dhjetor. Një produksion i tretë, që do të luhet nga 22 janari deri më 21 shkurt 2027, do të shpallet në tetor. «”Sleuth” shënon momentin kur ky partneritet i ri kalon nga ideja në skenë», tha Tenio Evangelista, president i bordit të Harbourfront Centre. Biletat për «Sleuth» nisin nga 50 dollarë, me paketa të disponueshme për të tre shfaqjet e sezonit.

Shaw Festival, me bazë në Niagara-on-the-Lake të Ontarios, është një nga kompanitë më të mëdha teatrale bamirëse në Amerikën e Veriut, me mision pasurimin e jetës së njerëzve përmes teatrit. Harbourfront Centre është kampusi komunitar i arteve në waterfront-in e Torontos, një organizatë kulturore jofitimprurëse që pret më shumë se 6.3 milionë vizitorë në vit.

Burimi: GlobeNewswire — https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/24/3368453/0/en/harbourfront-centre-brings-the-shaw-festival-s-celebrated-masterpiece-sleuth-to-toronto-this-fall.html

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