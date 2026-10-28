Dollari në nivelin më të lartë në dy javë para vendimit të Fed-it, Banka e Zelandës së Re befason tregjet
Dollari amerikan qëndroi të mërkurën në nivelin më të lartë në dy javë, përpara vendimeve të politikës monetare të bankave qendrore, ndërsa Rezerva Federale pritet gjerësisht ta lërë normën e interesit të pandryshuar dhe njëkohësisht të sinjalizojë probabilitetin e një lëvizjeje në dhjetor, raportoi Reuters. Indeksi i dollarit, kundrejt gjashtë valutave, u rrit 0,3% të martën në 102,40, niveli më i lartë që nga 14 tetori; euro ishte e pandryshuar në 1,1129 dollarë, po ashtu paundi britanik në 1,3307 dollarë, ndërsa ndaj jenit dollari ishte 0,1% më i dobët, në 157,81 jen.
Dollari i Zelandës së Re ra deri në 1,7%, në 0,5585 dollarë amerikanë, pasi Banka e Rezervës së Zelandës së Re (RBNZ) i mbajti papritur normat në 2,75%, megjithëse një anketë e Reuters me 27 ekonomistë kishte 22 që parashikonin rritje normash. Mike Houlahan, drejtor në Electus Financial Ltd në Auckland, tha se “tregu thjesht e kishte gabim”, duke shtuar se zgjedhjet janë vetëm pas 10 ditësh dhe se “është mirësjellje e zakonshme të mos përzihesh në politikë”.
Dollari australian ishte 0,1% më i fortë, në 0,7035 dollarë, pas të dhënave të inflacionit që treguan rritje prej 1,3% në tremujorin e tretë, nga 0,6% në tremujorin e mëparshëm. Inflacioni bazë (trimmed mean) ishte 1%, në përputhje me vlerësimet, ndërsa norma vjetore, në 3,6%, qëndroi mbi objektivin; Banka e Rezervës së Australisë do të debatojë javën e ardhshme nëse katër rritjet e normave këtë vit mjaftojnë, tha guvernatorja Michele Bullock para ligjvënësve.
Në Shtetet e Bashkuara, tregtarët presin gjerësisht asnjë ndryshim, pasi kontratat e së ardhmes të fondeve të Fed-it çmojnë një probabilitet të nënkuptuar prej 91% që FOMC ta mbajë normën të pandryshuar, sipas FedWatch të CME Group. Chris Weston, drejtues i kërkimeve në Pepperstone Group në Melburn, tha se “Fed-i nuk ka nevojë të rrisë normat sot për të lëvizur tregjet; mjafton të ndryshojë probabilitetin e perceptuar të një rritjeje në dhjetor”.
Rendimenti i bonove 10-vjeçare të Thesarit ishte i pandryshuar, në 4,9967%. Në tregjet e kriptomonedhave, bitcoin ishte i pandryshuar në 80.736,07 dollarë, ndërsa ether u rrit 0,1%, në 2.345,25 dollarë.
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