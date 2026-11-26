Gjeloshaj: Integrimi evropian duhet të sjellë investime të reja dhe vende cilësore pune
Zëvendëskryeministri Nik Gjeloshaj tha në një takim ministror në Tiranë se integrimi në BE duhet të përkthehet në përfitime konkrete ekonomike, investime të reja dhe përfshirje më të madhe të kompanive vendase në tregun e përbashkët evropian.
Integrimi i Malit të Zi në Bashkimin Evropian duhet të sjellë përfitime konkrete ekonomike, investime të reja, vende cilësore pune dhe mundësi më të mëdha për përfshirjen e kompanive vendase në tregun e përbashkët evropian.
Kështu deklaroi zëvendëskryeministri dhe ministri i Zhvillimit Ekonomik, Nik Gjeloshaj, në një takim ministror në Tiranë, kushtuar konkurrueshmërisë, transformimit industrial dhe integrimit ekonomik të Ballkanit Perëndimor, siç njofton Tv Boin.
Gjatë takimit, Gjeloshaj foli për mundësitë e rritjes së konkurrueshmërisë së ekonomisë malazeze, tërheqjen e investimeve, modernizimin e prodhimit dhe përfshirjen më të madhe të kompanive vendase në zinxhirët evropianë të vlerës. Ai theksoi rëndësinë e iniciativës “Single Market Highway”, e cila synon të lidhë procesin e integrimit evropian me nevojat konkrete të ekonomisë, duke vënë theksin te përafrimi me standardet evropiane, modernizimi teknologjik dhe forcimi i kapaciteteve prodhuese.
Si sektorë me potencial të madh për zhvillim dhe bashkëpunim të mëtejshëm, Gjeloshaj veçoi industrinë e ndërtimit, përpunimit të metaleve dhe atë ushqimore, si dhe burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe teknologjitë e gjelbra. Ai ritheksoi se synimi i Malit të Zi është që integrimi evropian të mos mbetet vetëm proces politik, por të përkthehet në përfitime konkrete ekonomike për qytetarët dhe bizneset.
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