Tiranë 16°C · Pjesërisht vranët 15 Nëntor 2026
S&P 500 7,562 ▼0.4%
DOW 52,348 ▲0.1%
NASDAQ 25,136 ▼0.91%
NAFTA 88.56 ▼0.2%
ARI 3,886 ▲0.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
₿ CRYPTO
BTC $63,953 ▼ -4.98% ETH $1,780 ▼ -6.52% XRP $0.9489 ▼ -3.75% SOL $69.9300 ▼ -7.32%
S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 % S&P 500 7,562 ▼0.4 % DOW 52,348 ▲0.1 % NASDAQ 25,136 ▼0.91 % NAFTA 88.56 ▼0.2 % ARI 3,886 ▲0.03 %
EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734 EUR/USD 1.1038 EUR/GBP 0.8348 EUR/CHF 0.9250 EUR/ALL 90.7576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.6236 EUR/TRY 55.5846 EUR/JPY 176.32 EUR/CAD 1.5734
15 Nën 2026
Breaking
Nafta dizel në SHBA bie nën 6 dollarë për gallon, për herë të parë në dy muaj Tetë raste të dhunës në familje në 24 orët e fundit, një nënë me tre fëmijë dërgohen në strehimore Me vetëm 4 kapituj të mbyllur, BE propozon nisjen e hartimit të Traktatit të Anëtarësimit për Shqipërinë Skandali i dopingut, Pirro Dhima jep dorëheqjen si këshilltar në Ministrinë greke të Sportit, ministria ia refuzon: S’ke lidhje me çështjen Bahreini thotë se mbrojtja e tij ajrore pengoi disa sulme ajrore iraniane
Menu
Mali i Zi

Gjithnjë e më pak mjeshtra në Mal të Zi: për riparime pritet me muaj

Të gjesh një mjeshtër të mirë e të lirë në Mal të Zi është bërë pothuajse e pamundur, ndërsa kërkesa për punime me pllaka dhe rinovime vazhdon të rritet.

· 2 min lexim
Kostot e ndërtimit

Siç raporton RTCG-ja, të gjesh një mjeshtër të mirë e të lirë në Mal të Zi është bërë pothuajse e pamundur, ndërsa për riparime e rinovime pritet me muaj. Kërkesa është veçanërisht e madhe për punime me pllaka, ku terminet janë plotësisht të zëna, siç tregon pllakështruesi Gentijan Dašarami.

Sipas Entit të Punësimit (Zavod za zapošljavanje), profesionet e zanatit janë prej vitesh ndër më deficitarët dhe në evidencën e të papunëve ka gjithnjë e më pak kuadro të kualifikuara. Shumë mjeshtra me përvojë ikin në vendet e Evropës Perëndimore për paga më të larta, ndërsa shpëtimi kërkohet te importi i fuqisë punëtore.

Mile Gujić nga Oda Ekonomike e Malit të Zi (PKCG) thotë se kuota e këtij viti për ardhjen dhe punën e të huajve, sipas MPB-së, është 32.600, prej tyre 6.000 vetëm për ndërtimtari. Qëndrimi i Odës për vitin e ardhshëm është kuotë 6.500 për ndërtimtari, ndërsa ai shpreh frikën se Mali i Zi, edhe në procesin e anëtarësimit në BE, do të varet gjithnjë e më shumë nga puna e të huajve.

Pero Đurđevac nga Shkolla e Mesme Profesionale “Ivan Uskoković” thotë se regjistrimet janë të pakta në drejtimet saldator, bravandreqës e të ngjashme. Shkaku, sipas tij, është informimi i pamjaftueshëm në shkollat fillore, në klasën e nëntë. Ndërkohë, nxënësit Davor Minić, automekanik i ardhshëm, dhe Danilo Knežević thonë se zanatet janë të kërkuara dhe të paguara mirë.

Mesazhi i Dašaramit për të rinjtë është se zanatet kanë të ardhme dhe nga puna e duarve mund të jetohet ndershmërisht.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu