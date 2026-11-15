Gjithnjë e më pak mjeshtra në Mal të Zi: për riparime pritet me muaj
Të gjesh një mjeshtër të mirë e të lirë në Mal të Zi është bërë pothuajse e pamundur, ndërsa kërkesa për punime me pllaka dhe rinovime vazhdon të rritet.
Siç raporton RTCG-ja, të gjesh një mjeshtër të mirë e të lirë në Mal të Zi është bërë pothuajse e pamundur, ndërsa për riparime e rinovime pritet me muaj. Kërkesa është veçanërisht e madhe për punime me pllaka, ku terminet janë plotësisht të zëna, siç tregon pllakështruesi Gentijan Dašarami.
Sipas Entit të Punësimit (Zavod za zapošljavanje), profesionet e zanatit janë prej vitesh ndër më deficitarët dhe në evidencën e të papunëve ka gjithnjë e më pak kuadro të kualifikuara. Shumë mjeshtra me përvojë ikin në vendet e Evropës Perëndimore për paga më të larta, ndërsa shpëtimi kërkohet te importi i fuqisë punëtore.
Mile Gujić nga Oda Ekonomike e Malit të Zi (PKCG) thotë se kuota e këtij viti për ardhjen dhe punën e të huajve, sipas MPB-së, është 32.600, prej tyre 6.000 vetëm për ndërtimtari. Qëndrimi i Odës për vitin e ardhshëm është kuotë 6.500 për ndërtimtari, ndërsa ai shpreh frikën se Mali i Zi, edhe në procesin e anëtarësimit në BE, do të varet gjithnjë e më shumë nga puna e të huajve.
Pero Đurđevac nga Shkolla e Mesme Profesionale “Ivan Uskoković” thotë se regjistrimet janë të pakta në drejtimet saldator, bravandreqës e të ngjashme. Shkaku, sipas tij, është informimi i pamjaftueshëm në shkollat fillore, në klasën e nëntë. Ndërkohë, nxënësit Davor Minić, automekanik i ardhshëm, dhe Danilo Knežević thonë se zanatet janë të kërkuara dhe të paguara mirë.
Mesazhi i Dašaramit për të rinjtë është se zanatet kanë të ardhme dhe nga puna e duarve mund të jetohet ndershmërisht.
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