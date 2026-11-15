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Bota

Porti i New Orleans-it padit cisternën që përmbysi kroçerën në Misisipi, kërkon mbi 1 milion dollarë dëmshpërblim

Padia e ngritur në gjykatën federale kërkon dëmshpërblim për pastrimin, inspektimet dhe riparimet pas përplasjes së të premtes, ku 32 persona u lënduan lehtë dhe mbi 100 pasagjerë u shpëtuan nga lumi Misisipi.

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Porti i New Orleans-it padit cisternën që përmbysi kroçerën në Misisipi, kërkon mbi 1 milion dollarë dëmshpërblim

Porti i New Orleans-it ka paditur pronarët dhe menaxherët e cisternës që u përplas të premten me kroçerën turistike American Heritage, e ankoruar në lumin Misisipi, siç njofton Shqiptarja.com. Në padinë e ngritur të premten në gjykatën federale të Distriktit Lindor të Luizianës, porti e bën përgjegjëse për përplasjen cisternën M/V Atlantic Asphalt dhe kërkon dëmshpërblim prej mbi 1 milion dollarësh.

Sipas padisë, porti kërkon kompensim për pastrimin, inspektimet dhe riparimet pas incidentit, si edhe kosto të tjera të lidhura me të, dhe i kërkon gjykatës që cisterna të sekuestrohet dhe të shitet për të paguar dëmet. Padia ngre pretendime për neglizhencë dhe i drejtohet si të paditur cisternës M/V Atlantic Asphalt, pronares së saj Nave Shipping SA dhe menaxheres Thome Ship Management Pte Ltd.

Përplasja e së premtes e la kroçerën American Heritage të anuar dhe pjesërisht të zhytur, ndërsa terminali i portit pësoi dëme të konsiderueshme. Mbi 100 pasagjerë u shpëtuan nga lumi Misisipi, ndërsa 32 persona në bordin e anijes turistike u dërguan në spital me lëndime të lehta. Autoritetet thanë se askush nuk rezulton i zhdukur dhe e quajtën ngjarjen një “mrekulli në Misisipi”.

Në bordin e American Heritage ndodheshin rreth 129 pasagjerë, krahas ekuipazhit, pranë fundit të një lundrimi tetëditor. Kapitenja e Rojës Bregdetare të SHBA-së, Melanie Burnham, tha se duket se kishte ndodhur një humbje e kontrollit të drejtimit të anijes, ndërsa shkaku i saktë mbetet ende nën hetim.

Kompania OSM Thome tha në një deklaratë të shtunën se ekuipazhi i saj është i sigurt dhe se po bashkëpunon plotësisht me autoritetet lokale. Ndërkohë, padia e portit e zhvendos vëmendjen nga operacioni i shpëtimit te përgjegjësia dhe kostot e incidentit, të cilat, sipas saj, i kalojnë 1 milion dollarë.

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