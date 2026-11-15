Hubertus Heil kandidon për kryetar të SPD-së dhe sfidon Lars Klingbeil
Ish-ministri gjerman i Punës, Hubertus Heil, është kandidati i parë zyrtar për kryetar të SPD-së dhe sfidon hapur zëvendëskancelarin Lars Klingbeil, duke kërkuar ndarjen e drejtimit të partisë nga postet qeveritare.
Ish-ministri gjerman i Punës, Hubertus Heil, ka shpallur kandidaturën për kryetar të Partisë Socialdemokrate (SPD), duke u bërë kandidati i parë zyrtar në garën që do të vendoset në kongresin e partisë në janar në Bremen. Siç njofton agjencia gjermane dpa, 54-vjeçari e njoftoi vendimin në një letër prej tri faqesh drejtuar degëve rajonale dhe kryesisë së partisë, letër që e disponon agjencia dhe për të cilën raportuan fillimisht ARD dhe “Bild”.
Heil nuk e ka fshehur se kandidatura e tij është një sfidë e drejtpërdrejtë ndaj kryetarit aktual, Lars Klingbeil, i cili është njëkohësisht zëvendëskancelar dhe ministër i Financave. “Do t’i kushtohem me gjithë forcën drejtimit të partisë”, shkruan Heil, duke argumentuar se SPD-ja do të bëhet më e dukshme vetëm me koncepte të qarta dhe ide të reja. Në parti ka pasur kritika se Klingbeil nuk mund t’i kushtohet mjaftueshëm partisë për shkak të dy posteve qeveritare, ndërsa disa organizata të SPD-së kanë paraqitur për kongresin një mocion që ndalon mbajtjen njëkohësisht të kryetarisë së partisë dhe të një posti ministror.
Gara u hap pas dorëheqjes në mesin e tetorit të bashkëkryetares Bärbel Bas, e cila ishte edhe ministre e Punës, dhe SPD-ja do të zgjedhë të gjithë kryesinë e re në kongresin e janarit. Heil konsiderohet rival i hershëm i Klingbeil, sidomos pasi në formimin e qeverisë në vitin 2025 mbeti pa post ministror dhe kaloi si deputet i thjeshtë në komisionin e punëve të jashtme. Më parë, për shtatë vjet, ai drejtoi ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale, ku reforma e tij kryesore ishte shndërrimi i sistemit Hartz IV në Bürgergeld.
Klingbeil, 48 vjeç, e ka lënë ende të hapur nëse do të kandidojë sërish dhe ka thënë se nuk mbahet pas postit; kryesia e partisë pritet ta paraqesë propozimin për personelin më vonë në dhjetor. Ai ka mbështetjen e ministrit të Mbrojtjes, Boris Pistorius, dhe të ministrit të ri të Punës, Alexander Schweitzer, por përballet me kundërshtime nga baza. Heil, nga ana e tij, nuk ka emëruar ende një partnere për drejtimin e dyfishtë që SPD-ja e ka zakonisht, ku emri më i përmendur është kryeministrja e Mecklenburg-Pomeranisë Perëndimore, Manuela Schwesig.
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