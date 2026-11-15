Mot me vranësira dhe intervale me diell në Kosovë
Kosova gjatë ditës së sotme do të karakterizohet nga mot i ndryshueshëm, me vranësira të dendura dhe intervale me diell.
Sipas parashikimit të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHMK), temperaturat minimale do të lëvizin nga 0 deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale pritet të arrijnë nga 9 deri në 13 gradë Celsius.
Ndërkaq, era do të fryjë nga drejtimi i jugperëndimit, me shpejtësi prej 1 deri në 3 metra në sekondë./Telegrafi/
Tema: kryesore
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